„Животът ми беше доста неприятен“: Кейт Уинслет сподели за славата след "Титаник"

В ъпреки цялата известност, която "Титаник" донесе на Кейт Уинслет, има моменти, които определено не ѝ липсват.

48-годишната звезда си припомни дискомфорта, който е изпитала от славата си след излизането на епоса на Джеймс Камерън от 1997 г.

„Чувствах, че трябва да изглеждам по определен начин или да бъда определено нещо и тъй като медийното натрапване беше толкова значително по това време, животът ми беше доста неприятен“, призна Уинслет.

"Титаник" продължава да носи на хората огромно количество радост“, продължи тя, шегувайки се, „Единственият път, когато си казвам „О, Боже, скрий се“, е, ако сме някъде на лодка.“

Това не е първият път, когато Уинслет говори за славата си след "Титаник". По време на епизод от 2021 г. на подкаста "WTF с Марк Марок", тя си спомня, че е преминала „в режим на самозащита веднага“ след пробивната си роля , защото се е чувствала „тормозена“ от медиите в Обединеното кралство.

„Бях обект на доста лично физическо наблюдение и доста критикувана – британската преса всъщност беше доста нелюбезна към мен.“

„Чувствах се доста тормозена, ако трябва да съм честна“, продължи Уинслет. „Спомням си, че просто си помислих: „Добре, добре, това е ужасно и се надявам да мине. И определено мина, но също така ме накара да осъзная, че ако това е да си известен, не бях готова да бъда известна."

Съвсем наскоро Уинслет размишляваше върху работата с екранния си любовник Леонардо ди Каприо на снимачната площадка на "Титаник".

