Какво ще се случи с тялото ни, ако не ядем един ден

Н еяденето в продължение на 24 часа е форма на периодично гладуване, известна като подход "яж-стопи-яж".

По време на 24-часово гладуване можете да консумирате само напитки без калории. Когато 24-часовият период приключи, можете да възобновите нормалния си прием на храна до следващото гладуване.

Гладът изчезва, ако не му обръщаме внимание, ето защо

В допълнение към загубата на тегло, периодичното гладуване може да окаже благоприятен ефект върху метаболизма ви, да подобри сърдечно-съдовата ви система и други.

Безопасно е да използвате този подход веднъж или два пъти седмично, за да постигнете желаните резултати, пише изданието HealthLine.

What happens if you don't eat for a day? The answer might seem relatively straightforward, but fasting for 24 hours has a complex ripple effect in the body.



