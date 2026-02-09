България

Сняг и дъжд: С какво време ще започне новата седмица

Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°

9 февруари 2026, 06:24
В понеделник облачността ще се вплътни. Преди обяд на места в Южна България ще завали дъжд, до края на деня валежите ще обхванат по-голямата част от страната. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е умерен и с него ще прониква студен въздух. В Северозападна България и в планинските райони на Югозападна дъждът ще преминава в сняг.

Максималните температури ще бъдат между и 8°.

В София максималните температури ще са около .

Източник: НИМХ

Синоптиците от НИМХ предупреждават за силно вълнение и силен вятър над морето. Не се очаква времето да оказва влияние върху обичайните човешки дейности, но все пак са възможни локални и минимални проблеми.

Източник: НИМХ

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, сутринта на места – мъгливо. След обяд по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 4°-7°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

Вижте в нашата галерия: 7-те ползи за здравето от ходенето пеша през зимата

7-те ползи за здравето от ходенето пеша през зимата
7 снимки
Във вторник ще се задържи облачно, на отделни места в Западна България ще превали слаб сняг, а в източните райони - слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между минус и , а максималните в по-голямата част от страната - между и .

Източник: НИМХ

В сряда ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността, през деня ще е без валежи, едва вечерта в крайните югозападни райони на места ще превали. Вятърът ще бъде слаб от юг и дневните температури ще се повишат.

Източник: НИМХ

Подробна прогноза за времето в страната четете в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
Метеорологична прогноза Понеделник Вторник Сняг Дъжд Температури Черноморие Планини Облачност Студен въздух
Срещу него бяха повдигнати две обвинения

