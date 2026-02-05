Любопитно

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Джордж и Амал Клуни напуснаха Холивуд и избраха живот във френския Прованс, където вече имат гражданство и отглеждат децата си далеч от славата, залагайки на спокойствие, природа и активна роля в местната общност

5 февруари 2026, 10:54
Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм

Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм
Празник днес имат хората, чиито имена значат

Празник днес имат хората, чиито имена значат "добър"
Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ
Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем
Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)
„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"
Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Д умите, които промениха всичко, прозвучаха само часове преди вечеря. „Срещнах жената, за която ще се ожениш.“ Това казал агентът на Джордж Клуни през 2013 г., малко преди вечеря, планирана в дома на актьора на езерото Комо в Италия. Клуни бил домакин на приятели, когато се запознава с Амал Клуни – тогава Амал Аламудин, утвърдена адвокатка по правата на човека.

Днес двамата са семейство с две деца и се нареждат сред най-известните и влиятелни двойки в света.

Животът на семейство Клуни се е променил по много начини. Те замениха прожекторите на Холивуд с по-тих и земен ритъм във френската провинция, възприемайки семпла рутина, която според тях е ключът към личното им щастие.

  • Защо изоставиха Холивуд

След брака си двойката взема съзнателно решение да напусне Холивуд. Основната причина са децата им – близнаците Ела и Александър. Джордж и Амал искали да им осигурят детство, далеч от натиска на непрекъснатото медийно внимание, което ги съпътства в Съединените щати.

„Притеснявах се да отгледам децата си в Лос Анджелис, в културата на Холивуд. Чувствах, че никога няма да получат справедлив шанс за живот“, каза той в интервю за Esquire. „Франция – на тях някак не им пука за славата. Не искам да се разхождат наоколо и да се тревожат за папараци. Не искам да бъдат сравнявани с нечии известни деца.“

Семейството вече се радва и на френско гражданство.

Приказната любов на Амал и Джордж Клуни (СНИМКИ)
24 снимки
Амал и Джорд Клуни
Амал и Джорд Клуни
Амал и Джорд Клуни
Амал и Джорд Клуни
  • Детство, потопено в природата

Животът в Прованс означава по-малко време пред екрани и повече практически преживявания. Близнаците се хранят заедно с родителите си, карат трактори из имота и участват в ежедневните дейности в работещата семейна ферма. Миналото лято те се включили и в различни домашни проекти, включително боядисване на ограда заедно с Клуни.

Този завръщащ към основите начин на живот е умело съчетан с модерни удобства. През 2021 г. семейство Клуни закупи Domaine de Canadel за 9,1 милиона долара. Имотът включва провансалска вила от XVIII век, плувен басейн, тенис кортове и 172 хектара земя с гори, маслинова горичка, лозе, езеро и лавандулови полета. В близост се намира и Château Miraval – имението, което се оказа в центъра на широко отразявания правен спор между Брад Пит и Анджелина Джоли.

  • Пълноценна част от местната общност

Семейство Клуни пускат корени в Бриньол – малко градче в Южна Франция. Те участват в създаването на общинска ферма, чиято продукция снабдява местните училищни столови с пресни, биологични храни. Малко след установяването си в района, семейството дари 23 600 долара на съседно село за възстановяване след тежки наводнения.

Днес Клуни са естествена част от местния живот – могат да бъдат видени на оживените пазари, в кафенета с тераси, квартални ресторанти и по калдъръмените улички на стария град. Районът впечатлява с богата история – от Музея на графовете на Прованс до емблематични забележителности като църквата „Сен Совьор“ с нейната внушителна камбанария.

  • Глобален живот с Прованс в центъра

Животът и образованието във Франция помагат на Александър и Ела да говорят свободно френски. Освен това децата владеят английски и италиански, израствайки с подчертано европейско възпитание. Семейството продължава да прекарва време и във Великобритания, където са родени близнаците, както и да се връща на езерото Комо – мястото на първата среща между Джордж и Амал.

Макар Прованс да е техният дом, Джордж и Амал често пътуват до Съединените щати по професионални ангажименти. През 2025 г. семейството ще прекара част от времето си в Ню Йорк заради дебюта на Клуни на Бродуей в пиесата „Лека нощ и късмет“.

Източник: www.hola.com    
Джордж и Амал Клуни Семеен живот Прованс Франция Напускане на Холивуд Детство в природата Domaine de Canadel Местна общност Френско гражданство Многоезични деца Медийно внимание
