Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Д умите, които промениха всичко, прозвучаха само часове преди вечеря. „Срещнах жената, за която ще се ожениш.“ Това казал агентът на Джордж Клуни през 2013 г., малко преди вечеря, планирана в дома на актьора на езерото Комо в Италия. Клуни бил домакин на приятели, когато се запознава с Амал Клуни – тогава Амал Аламудин, утвърдена адвокатка по правата на човека.

Днес двамата са семейство с две деца и се нареждат сред най-известните и влиятелни двойки в света.

Животът на семейство Клуни се е променил по много начини. Те замениха прожекторите на Холивуд с по-тих и земен ритъм във френската провинция, възприемайки семпла рутина, която според тях е ключът към личното им щастие.

Защо изоставиха Холивуд

След брака си двойката взема съзнателно решение да напусне Холивуд. Основната причина са децата им – близнаците Ела и Александър. Джордж и Амал искали да им осигурят детство, далеч от натиска на непрекъснатото медийно внимание, което ги съпътства в Съединените щати.

„Притеснявах се да отгледам децата си в Лос Анджелис, в културата на Холивуд. Чувствах, че никога няма да получат справедлив шанс за живот“, каза той в интервю за Esquire. „Франция – на тях някак не им пука за славата. Не искам да се разхождат наоколо и да се тревожат за папараци. Не искам да бъдат сравнявани с нечии известни деца.“

Семейството вече се радва и на френско гражданство.

Детство, потопено в природата

Животът в Прованс означава по-малко време пред екрани и повече практически преживявания. Близнаците се хранят заедно с родителите си, карат трактори из имота и участват в ежедневните дейности в работещата семейна ферма. Миналото лято те се включили и в различни домашни проекти, включително боядисване на ограда заедно с Клуни.

Този завръщащ към основите начин на живот е умело съчетан с модерни удобства. През 2021 г. семейство Клуни закупи Domaine de Canadel за 9,1 милиона долара. Имотът включва провансалска вила от XVIII век, плувен басейн, тенис кортове и 172 хектара земя с гори, маслинова горичка, лозе, езеро и лавандулови полета. В близост се намира и Château Miraval – имението, което се оказа в центъра на широко отразявания правен спор между Брад Пит и Анджелина Джоли.

Пълноценна част от местната общност

Семейство Клуни пускат корени в Бриньол – малко градче в Южна Франция. Те участват в създаването на общинска ферма, чиято продукция снабдява местните училищни столови с пресни, биологични храни. Малко след установяването си в района, семейството дари 23 600 долара на съседно село за възстановяване след тежки наводнения.

Днес Клуни са естествена част от местния живот – могат да бъдат видени на оживените пазари, в кафенета с тераси, квартални ресторанти и по калдъръмените улички на стария град. Районът впечатлява с богата история – от Музея на графовете на Прованс до емблематични забележителности като църквата „Сен Совьор“ с нейната внушителна камбанария.

Глобален живот с Прованс в центъра

Животът и образованието във Франция помагат на Александър и Ела да говорят свободно френски. Освен това децата владеят английски и италиански, израствайки с подчертано европейско възпитание. Семейството продължава да прекарва време и във Великобритания, където са родени близнаците, както и да се връща на езерото Комо – мястото на първата среща между Джордж и Амал.

Макар Прованс да е техният дом, Джордж и Амал често пътуват до Съединените щати по професионални ангажименти. През 2025 г. семейството ще прекара част от времето си в Ню Йорк заради дебюта на Клуни на Бродуей в пиесата „Лека нощ и късмет“.