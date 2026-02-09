Свят

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Удари са били нанесени срещу Харковска и Одеска област

9 февруари 2026, 08:09
Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете
Източник: AP/БТА

Р уски въздушни удари убиха трима души в Украйна тази нощ - в Харковска и в Одеска област, обявиха украинските власти, цитирани от Франс прес.

Жертви и ранени след руски удари в Украйна

„През изминалата нощ врагът атакува с дронове жилищни райони в град Богодухив (в Харковска област - бел. ред)“, съобщи в приложението Telegram. Службата за извънредни ситуации на Украйна.

По нейна информация след нападението са открити телата на жена и 10-годишно дете.

Украйна: 22 ранени, сред които и дете, при руски удари

Началникът на военната администрация на град Одеса Сергий Лисак съобщи за една жертва.

Той уточни, че нападението е причинило пожар на покрива на жилищен блок и в общинска сграда, нанесло е щети на газопровод и на леки автомобили, пише Укринформ.

Четирима убити в Харков и четирима ранени в Киев при руски въздушни атаки

12 убити и 65 ранени при руски атаки в Украйна през изминалото денонощие

Най-малко 18 убити и повече от 130 ранени при вчерашните руски удари в Украйна

Източник: БТА, Иво Тасев    
Украйна Русия Харков Одеса удари жертви
