Съмнения за плейбек: Изпълнението на Марая Кери на Олимпиадата повдигна множество въпроси

И зпълнението на поп звездата Марая Кери на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина е една от горещите теми, но също така повдигна и няколко въпроса, пише New York Post.

Изпълнението от американската певица на италианската класика „Nel Blu Dipinto di Blu“ — по-известна като „Volare“ — беше спиращ дъха акцент в 3½-часовия спектакъл, с който започнаха Игрите.

„Каква сбъдната мечта е да изнеса (на италиански!) на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина през 2026 г.“, написа тя по-късно в публикация в Instagram.

Тя получи възторжени отзиви от мнозина, които я нарекоха чудесна и хвалеха високите ѝ ноти.

Но изпълнението ѝ в петък предизвика и доста критики онлайн, където коментаторите бяха объркани защо италианска певица не е получила тази чест.

Някои забелязаха голям телесуфлер с фонетичен разбор на италианския текст на песента, докато други се чудеха дали тя пее по устните си.

Трима репортери, включително Асошиейтед прес, попитаха Международния олимпийски комитет и местните организатори за нея по време на ежедневната им пресконференция в събота, за да отговорят на телесуфлъра и съмненията относно синхронизирането на устните.

Неиталиански произход

Кери е родена в Ню Йорк от ирландско-американска майка, която е била оперна певица, и чернокож баща с венецуелски корени.

Въпреки че не е от италиански произход, местният организационен комитет я покани да се изяви на церемонията по откриването в петък и месеци наред я рекламираше като голяма възможност за откриването на Зимните игри.

„Вярваме, че изпълнението на Марая Кери беше изключително“, каза в събота директорът на церемониите на Милано Кортина Мария Лаура Ясконе. „Тя беше способна да създаде магически момент.“

Не е ясно дали Кери е избрала да пее „Volare“, но след церемонията тя каза пред Vogue, че песента отдавна е сред любимите ѝ.

В шоуто участваха италианските гласове на тенора Андреа Бочели, певицата и автор на песни Лаура Паузини и мецосопраното Чечилия Бартоли.

Въпроси за синхронизиране на устни

Докато анализаторите от фотьойла размишляваха онлайн, че изпълнителката на „All I Want for Christmas is You“ изглежда скована, особено докато пееше на италиански, публиката на стадион „Сан Сиро“ се развесели и аплодира, когато осъзна, че тя пее на местния език.

По-късно тя изуми публиката със собствената си песен „Нищо не е невъзможно“.

На въпроса в събота дали Кери пее по устните си, Яскоун избегна въпроса и вместо това я похвали като „наистина изключителна“.

Тя каза, че „за да са на сигурно място“, те винаги записват изпълненията си предварително за събития, излъчвани в международен мащаб.

Тя не уточни директно дали Кери е пеела по устните си и каза, че певицата не е била платена за изпълнението си.

„Всички бяхме доволни от постигнатия резултат“, каза тя.

Фонетичен телесуфлер

Вътре в стадиона се виждаше голям телесуфлер, който фонетично изписваше как Кери трябва да пее италианските думи.

„Voh-lah-reh“, гласеше „Volare“. И „Nell blue Dee-peen-toe D blue“ за „Nel Blu Dipinto di Blu.“

Публикациите с движещия се текст в социалните мрежи, включително от италианския скачач на височина Джанмарко Тамбери, събраха стотици хиляди гледания онлайн.

Когато АП попита Яскоун за това, тя каза „разбира се“, че е имало телесуфлер.

„Особено за онези артисти, които пееха на език, различен от родния си“, каза тя. „И те се нуждаеха от известна подкрепа, особено по отношение на произношението.“

Яскоун добави: „Това е част от шоуто. Това е начин да се подкрепят талантите на сцената.“