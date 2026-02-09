България в топ 4 на ЕС по ръст на доходите: Каква е реалността

Б ългария уверено заема място в челната четворка на Европейския съюз по един от най-важните икономически показатели – ръстът на доходите на домакинствата.

За десетилетието между 2014 г. и 2024 г. страната ни бележи значителен скок, нареждайки се непосредствено след регионалните лидери Румъния, Унгария и Хърватия.

Докато големите икономики като Германия и Франция отчитат умерен растеж, а страни като Швеция и Австрия са в дъното на класацията, българският модел показва динамика, която преобразява финансовия профил на средното домакинство. Но какво стои зад процентите и какви са новите реалности в началото на 2026 г.?

Маратонът на доходите: България изпреварва „стара“ Европа

Според последните данни, реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години. Този показател, който включва разполагаемите средства след данъци и осигуровки, както и стойността на публичните услуги (образование и здравеопазване), поставя страната ни в престижна позиция в ЕС. За сравнение, в Румъния ръстът е 76%, докато в икономическия гигант Германия той е едва 13% – под средното за Съюза.

На другия полюс е Швеция, определена като „шампион по антирастеж“ с едва 5% повишение, следвана от Италия и Австрия (по 8%). Тези цифри ясно показват процеса на икономическо сближаване (конвергенция) в Източна Европа, където стандартът на живот догонва западните нива с по-бързи темпове.

Реалността „2026“: Колко струва нормалният живот?

Въпреки оптимистичните данни за десетилетния ръст, ежедневието поставя нови предизвикателства. Данните на КНСБ за четвъртото тримесечие на 2025 г. очертават ясната граница на „нормалния живот“:

1562 лв. (799 евро) са необходими за месечната издръжка на един работещ.

2812 лв. (1438 евро) е сумата, нужна на тричленно семейство (двама възрастни с едно дете).

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчертава, че необходимият доход за издръжка нараства с 6% на годишна база. Основният натиск върху семейните бюджети идва от цените на храните, енергията и жилищните разходи. Важно е да се уточни: тези цифри не са средната заплата, а минималният праг за живот без лишения.

Държавната намеса: Нова минимална заплата и индексации

От 1 януари 2026 г. влизат в сила ключови промени, които целят да подкрепят покупателната способност на гражданите.

Рекордна минимална работна заплата: Тя вече е 1213 лв. (620,20 евро), което е ръст от 12,6%. Това ще повиши доходите на близо 600 000 души, включително лични асистенти и заети в социалните услуги.

По-висока линия на бедност: Новият праг е 764 лв. (390,63 евро) – скок с близо 20% спрямо миналата година. Това разширява обхвата на социалната подкрепа за най-уязвимите групи.

Индексация в бюджетния сектор: Държавните служители получават 5% увеличение на заплатите от началото на 2026 г., съгласно „удължителния закон“ за бюджета. Това съответства на натрупаната инфлация към края на 2025 г.