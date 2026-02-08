България

„Държаха се грубо”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”

8 февруари 2026, 19:02
Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят
Слави Ангелов с версия за мистерията "Петрохан"
Кървава развръзка на „Петрохан“: Открити са 3 тела на Околчица: Кои са издирваните Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев
Хронология на една предизвестена трагедия: Мистерията "Петрохан"
МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“
Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри
Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"
Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

М ного говорим, но и много малко знаем за тройното убийството, което стана до хижа „Петрохан”. За момента можем да определим като догадки повечето версии както за фаталната нощ, така и за горските рейнджъри, подвизавали се под името „Национална агенция за контрол на защитените територии”. Саня Петкова отиде до село Гинци, за да опита да разбере повече за мистерията около убийствата, съобщи NOVA.

В село Гинци повечето хора се страхуват да говорят. Кметът също отказва да разкрива допълнително детайли. От разговори в селото обаче се разбира, че местните знаят кои са рейнджърите.  Повечето разказват за ограничен достъп до хижата, за оръжия, дронове и не особено добронамерено поведение от тяхна страна.

„Започнахме да засичаме едни момчета с джипове, на които пише „горски рейнджъри”. Направи ми впечатление, че са цивилни, но с огнестрелно оръжие, включително с автомати. Аз ходя горе и си разхождам кучетата. Пускат дронове, които са големи почти колкото лек автомобил. Това е неприятно, защото нямаха никакви функции. Наслагали на всички пътища табели, че тук е забранено преминаването, правиха проблеми на ловците, на туристи. Спираха ги, искаха им личните карти. Мен  също веднъж ме спряха и ми казаха, че трябва да се легитимирам. Поискаха ми лична карта. Аз ги попитах какви са – от горското ли, от „Гранична полиция” ли, от МВР ли…  Държаха се грубо - не само с мен, и с други хора. Зададох им също така въпроса по кой закон от действащото законодателство цивилни лица се разхождат с автоматично оръжие и какви точно функции имат. Мисля, че всички от издирваните бяха там. Аз не ги познавам лично, но по физиономия - единият беше наистина тогава с брада, както и впоследствие го гледам по снимките. Да, те бяха. Знам, че правиха проблеми на едно момче, което развиваше бизнес с моторни шейни”, коментира един от местните хора, който пожела да остане анонимен. Според него организацията е била прикривана от хора с позиции в държавните органи. В неделя вечерта мъжът чул изстрели и „много приглушени нещо като викове”.

Източник: NOVA    
