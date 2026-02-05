Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

К ристиано Роналдо навършва 41 години днес в момент, който може да бъде определен като горчиво-сладък. Само преди по-малко от седмица португалската суперзвезда прекара изключително щастлив ден с годеницата си Джорджина Родригес, на която подари зашеметяващ часовник Rolex за рождения ѝ ден, както и безброй букети рози, с които украси дома им.

Няколко дни по-късно обаче бъдещето му в Рияд изглежда несигурно на фона на евентуален сблъсък със собствениците на настоящия му клуб "Ал-Насър". Роналдо не взе участие в мача на отбора си в понеделник, а спортните медии предупреждават за възможен конфликт с ръководството относно финансовото управление на клуба.

Embed from Getty Images

Въпреки напрежението, 2026 година може да се окаже изключително специална за португалската звезда, която няма никакво намерение да се отказва от футбола. Напротив – Роналдо продължава ден след ден да демонстрира страстта си към футбола, спорта, който е белязал целия му живот.

През лятото нападателят ще пътува с националния отбор на Португалия, за да участва на Световното първенство през 2026 година – турнир, за който тимът вече се е класирал. Мондиалът ще се проведе за първи път в три страни домакини – Съединените щати, Мексико и Канада.

Според публикации в португалската преса решението дали Роналдо и Джорджина ще си кажат „да“ през летните месеци ще зависи от ангажиментите му с националния отбор. Двойката, която наскоро отпразнува девет години връзка, след като се запозна в оживен луксозен магазин в Мадрид, се сгоди през август 2025 г. – с впечатляващ годежен пръстен и обещание за вечна любов.

Местното издание „Жорнал да Мадейра“ разкри преди няколко месеца, че известната двойка планира сватбата си след края на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе от 11 юни до 19 юли. По информация на вестника, Мадейра – родният остров на Роналдо – е избраното място за церемонията.

Embed from Getty Images

Очакванията са сватбата да се състои в катедралата във Фуншал, а след това да бъде последвана от прием и празненство в луксозен хотел на острова. Засега обаче няма официално потвърждение нито от Роналдо, нито от Джорджина.

„Годежният пръстен е прекрасен. Това е най-малкото, което можеше да ми предложи след 10 години чакане“, каза Джорджина със смях в интервю за списание Elle. „Истината е, че когато ми предложи брак, това беше последното нещо, за което мислех. Отне ми много време да осмисля невероятния подарък, който ми подари. Бях толкова шокирана, че го оставих в стаята си и не го отворих на слънчева светлина до следващия ден“, разкри тя.

Говорейки за връзката им и за това как любовта им се е променила и обогатила с появата на семейството им – децата Кристиано Роналдо-младши (15), близнаците Ева и Матео (8), Алана Мартина (8) и Бела Есмералда (3) –Джорджина сподели: „Любовта, която Кристиано и аз имаме, продължава да расте; това е нещо, което се променя, адаптира и укрепва на всеки етап.“

Не е изненадващо, че Роналдо и Джорджина са смятани за една от най-влиятелните двойки в света днес. Всяка тяхна поява се превръща във водеща новина, а светкавиците на фотоапаратите се умножават при всяко тяхно излизане на червения килим. Преди няколко месеца двамата се срещнаха и с президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания по време на специално посещение в Овалния кабинет и Белия дом.

Embed from Getty Images

Освен че е един от най-известните спортисти в историята на футбола, Кристиано Роналдо отдавна е диверсифицирал кариерата си. Настоящият му живот се гради върху три основни стълба: семейството – ключов елемент от личностното му развитие и източник на огромна гордост; футболът – спортът, на който той продължава да се наслаждава въпреки възрастта си, не защото е по-възрастен, а защото много от бившите му съотборници и национали се оттеглиха значително по-рано; и ролята му на бизнесмен – професионален път, който дори е повлиял на бъдещата му съпруга.

Сред най-успешните бизнес начинания на Роналдо е компанията, която управлява двата хотела Pestana в Мадрид, единият от които се намира на емблематичната Гран Виа. Хотелиерският бизнес е донесъл на португалския предприемач печалба от 13 милиона евро преди данъци. Именно това вдъхновява и Джорджина да продължи по този път, като навлиза на пазара на луксозни имоти със собствения си бизнес Bellhatria, чрез който управлява серия от ексклузивни жилища в Мадрид.

Embed from Getty Images

„Преминавам през труден професионален период“

Въпреки ентусиазма на Роналдо да участва на още едно Световно първенство с националния отбор на Португалия, изглежда, че той преминава през сериозно напрежение в отношенията си с "Ал-Насър". Бъдещето му в саудитския клуб, където играе от 2022 г., след като се премести в Рияд заедно с Джорджина и децата им, остава неясно.

Според информации в спортни медии, включително BBC, нападателят не е бил включен в групата за мача от Саудитската професионална лига срещу Ал-Рияд в понеделник. Португалският вестник A Bola съобщи, че Кристиано е отказал да играе поради недоволство от управлението на клуба от Саудитския публичен инвестиционен фонд (PIF).

Както "Ал-Насър", така и "Ал-Хилал" – най-успешният клуб в страната с 19 шампионски титли – са сред отборите, контролирани от PIF. Роналдо се присъедини към Ал-Насър след напускането си на Манчестър Юнайтед по средата на сезона, превръщайки се в най-високоплатения футболист в историята с годишна заплата от малко над 200 милиона евро. С клуба обаче той е спечелил единствено Купата на арабските клубни шампиони.

Петкратният носител на „Златната топка“ подписа нов двугодишен договор през юни 2025 г., но още преди това се появиха спекулации, че може да напусне "Ал-Насър" и да премине под наем в "Ал-Хилал" – един от основните им съперници. Според британски медии разочарованието на Роналдо от финансовото управление на клуба се задълбочава и заради интереса към привличането на Карим Бензема – също нападател.