Любопитно

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Кристиано Роналдо навършва 41 години на фона на напрежение с Ал-Насър и несигурно бъдеще в клуба, докато паралелно планира участие на Мондиал 2026 и сватба с Джорджина Родригес след турнира

5 февруари 2026, 14:38
Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом
Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм

Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм
Празник днес имат хората, чиито имена значат

Празник днес имат хората, чиито имена значат "добър"
Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ
Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем
Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)
„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

К ристиано Роналдо навършва 41 години днес в момент, който може да бъде определен като горчиво-сладък. Само преди по-малко от седмица португалската суперзвезда прекара изключително щастлив ден с годеницата си Джорджина Родригес, на която подари зашеметяващ часовник Rolex за рождения ѝ ден, както и безброй букети рози, с които украси дома им.

Няколко дни по-късно обаче бъдещето му в Рияд изглежда несигурно на фона на евентуален сблъсък със собствениците на настоящия му клуб "Ал-Насър". Роналдо не взе участие в мача на отбора си в понеделник, а спортните медии предупреждават за възможен конфликт с ръководството относно финансовото управление на клуба.

Embed from Getty Images

Въпреки напрежението, 2026 година може да се окаже изключително специална за португалската звезда, която няма никакво намерение да се отказва от футбола. Напротив – Роналдо продължава ден след ден да демонстрира страстта си към футбола, спорта, който е белязал целия му живот.

През лятото нападателят ще пътува с националния отбор на Португалия, за да участва на Световното първенство през 2026 година – турнир, за който тимът вече се е класирал. Мондиалът ще се проведе за първи път в три страни домакини – Съединените щати, Мексико и Канада.

Тръмп събра Роналдо, Мъск и шефа на Nvidia в Белия дом
31 снимки
Роналдо И Илон Мъск бяха сред гостите на вечерята която
Роналдо И Илон Мъск бяха сред гостите на вечерята която
Роналдо И Илон Мъск бяха сред гостите на вечерята която
Роналдо И Илон Мъск бяха сред гостите на вечерята която

Според публикации в португалската преса решението дали Роналдо и Джорджина ще си кажат „да“ през летните месеци ще зависи от ангажиментите му с националния отбор. Двойката, която наскоро отпразнува девет години връзка, след като се запозна в оживен луксозен магазин в Мадрид, се сгоди през август 2025 г. – с впечатляващ годежен пръстен и обещание за вечна любов.

Местното издание „Жорнал да Мадейра“ разкри преди няколко месеца, че известната двойка планира сватбата си след края на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе от 11 юни до 19 юли. По информация на вестника, Мадейра – родният остров на Роналдо – е избраното място за церемонията.

Embed from Getty Images

Очакванията са сватбата да се състои в катедралата във Фуншал, а след това да бъде последвана от прием и празненство в луксозен хотел на острова. Засега обаче няма официално потвърждение нито от Роналдо, нито от Джорджина.

„Годежният пръстен е прекрасен. Това е най-малкото, което можеше да ми предложи след 10 години чакане“, каза Джорджина със смях в интервю за списание Elle. „Истината е, че когато ми предложи брак, това беше последното нещо, за което мислех. Отне ми много време да осмисля невероятния подарък, който ми подари. Бях толкова шокирана, че го оставих в стаята си и не го отворих на слънчева светлина до следващия ден“, разкри тя.

Говорейки за връзката им и за това как любовта им се е променила и обогатила с появата на семейството им – децата Кристиано Роналдо-младши (15), близнаците Ева и Матео (8), Алана Мартина (8) и Бела Есмералда (3) –Джорджина сподели: „Любовта, която Кристиано и аз имаме, продължава да расте; това е нещо, което се променя, адаптира и укрепва на всеки етап.“

Блясъкът на диамантите на Джорджина заслепи Венеция
26 снимки
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес

Не е изненадващо, че Роналдо и Джорджина са смятани за една от най-влиятелните двойки в света днес. Всяка тяхна поява се превръща във водеща новина, а светкавиците на фотоапаратите се умножават при всяко тяхно излизане на червения килим. Преди няколко месеца двамата се срещнаха и с президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания по време на специално посещение в Овалния кабинет и Белия дом.

Embed from Getty Images

Освен че е един от най-известните спортисти в историята на футбола, Кристиано Роналдо отдавна е диверсифицирал кариерата си. Настоящият му живот се гради върху три основни стълба: семейството – ключов елемент от личностното му развитие и източник на огромна гордост; футболът – спортът, на който той продължава да се наслаждава въпреки възрастта си, не защото е по-възрастен, а защото много от бившите му съотборници и национали се оттеглиха значително по-рано; и ролята му на бизнесмен – професионален път, който дори е повлиял на бъдещата му съпруга.

Сред най-успешните бизнес начинания на Роналдо е компанията, която управлява двата хотела Pestana в Мадрид, единият от които се намира на емблематичната Гран Виа. Хотелиерският бизнес е донесъл на португалския предприемач печалба от 13 милиона евро преди данъци. Именно това вдъхновява и Джорджина да продължи по този път, като навлиза на пазара на луксозни имоти със собствения си бизнес Bellhatria, чрез който управлява серия от ексклузивни жилища в Мадрид.

Embed from Getty Images

  • „Преминавам през труден професионален период“

Въпреки ентусиазма на Роналдо да участва на още едно Световно първенство с националния отбор на Португалия, изглежда, че той преминава през сериозно напрежение в отношенията си с "Ал-Насър". Бъдещето му в саудитския клуб, където играе от 2022 г., след като се премести в Рияд заедно с Джорджина и децата им, остава неясно.

Според информации в спортни медии, включително BBC, нападателят не е бил включен в групата за мача от Саудитската професионална лига срещу Ал-Рияд в понеделник. Португалският вестник A Bola съобщи, че Кристиано е отказал да играе поради недоволство от управлението на клуба от Саудитския публичен инвестиционен фонд (PIF).

Както "Ал-Насър", така и "Ал-Хилал" – най-успешният клуб в страната с 19 шампионски титли – са сред отборите, контролирани от PIF. Роналдо се присъедини към Ал-Насър след напускането си на Манчестър Юнайтед по средата на сезона, превръщайки се в най-високоплатения футболист в историята с годишна заплата от малко над 200 милиона евро. С клуба обаче той е спечелил единствено Купата на арабските клубни шампиони.

Петкратният носител на „Златната топка“ подписа нов двугодишен договор през юни 2025 г., но още преди това се появиха спекулации, че може да напусне "Ал-Насър" и да премине под наем в "Ал-Хилал" – един от основните им съперници. Според британски медии разочарованието на Роналдо от финансовото управление на клуба се задълбочава и заради интереса към привличането на Карим Бензема – също нападател.

Източник: www.hola.com    
Кристиано Роналдо Джорджина Родригес Футбол Ал-Насър Световно първенство 2026 Сватба Семейство Бизнес Професионални проблеми Мадейра
Последвайте ни

По темата

Маринов за

Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Шейха на дъгата“

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Принцесите Беатрис и Юджини с майка им Сара Фъргюсън

Принцесите Беатрис и Юджини в капана на мръсните тайни на родителите си

Свят Преди 11 минути

<p>Русия след преговорите в Абу Даби:&nbsp;Москва е отворена за сътрудничество със САЩ, но има условие</p>

Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ

Свят Преди 24 минути

Шестте реактора не работят, а централата разчита на външно електрозахранване

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

България Преди 1 час

Разпореждането е на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов

ЕК осигурява 347 млн. евро за допълнителна защита на подводните кабели

ЕК осигурява 347 млн. евро за допълнителна защита на подводните кабели

Свят Преди 1 час

Те осигуряват 99% от междуконтиненталния интернет трафик

<p>Украйна и Русия се споразумяха&nbsp;за размяна на пленници</p>

Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници

Свят Преди 1 час

"Този резултат е постигнат благодарение на преговори, които бяха подробни и продуктивни", каза Стив Уиткоф

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Свят Преди 1 час

Част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Любопитно Преди 1 час

Просто казано, „цар плъх“ се отнася до група плъхове, чиито опашки са се заплели, създавайки ефективно един гигантски супер-плъх

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

Любопитно Преди 1 час

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Свят Преди 1 час

Някои страни от НАТО се притесняват, че използването на каквато и да е версия на термина "Член 5" за защита на Украйна може да отслаби отбранителната й способност

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

България Преди 1 час

България загуби един от най-авторитетните си гласове в медицината. На 75-годишна възраст си отиде д-р Тодор Толев – дългогодишен директор на Държавната психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ в Раднево и човекът, на чието мнение се доверяваха поколения лекари и журналисти

След скандал с по изпита за юридическа правоспособност: Смениха комисията насред процедурата

След скандал с по изпита за юридическа правоспособност: Смениха комисията насред процедурата

България Преди 1 час

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Арести, глоби и пробация: Тъмното минало на някои от най-големите звезди

Любопитно Преди 1 час

Ето кои известни личности за кратко са имали проблеми със закона, преди да постигнат световна слава, и как се развива животът им след това

На 6 февруари вестник „Мач Телеграф“ с луксозно списание, посветено на Зимните олимпийски игри

На 6 февруари вестник „Мач Телеграф“ с луксозно списание, посветено на Зимните олимпийски игри

Любопитно Преди 1 час

<p>България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години</p>

КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години

България Преди 1 час

Това е близо 15 на сто от работната сила в индустрията

,

По време на полувремето на Супербоул: Бед Бъни ще пее само на испански

Любопитно Преди 2 часа

Пуерториканската суперзвезда се превърна в един от най-стриймваните изпълнители в света

Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Три сестри отнеха живота си, след като им забраниха да играят игра на телефон

Свят Преди 2 часа

Децата, идентифицирани като Вишика (16 г.), Прачи (14 г.) и Паки (12 г.) били разстроени, че родителите им им спрели достъпа до пристрастяващата игра, че оставили осем страници дълго предсмъртно писмо

Всичко от днес

От мрежата

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Edna.bg

Документалният филм за Мелания Тръмп с рекордно нисък рейтинг! Превръща се в касов провал

Edna.bg

Официално: Ботев Пловдив взе под наем талант на Гьозтепе

Gong.bg

Шеф в Гьозтепе за Кръстев: Взехме висококачествен футболист

Gong.bg

След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Nova.bg

МВР проверява структурите си и сигналите, свързани с хижа „Петрохан“

Nova.bg