Носител на награда „Грами“ посвети песен на убитите протестиращи в Иран

И ранският певец и носител на награда „Грами“ Шервин Хаджипур посвети нова песен на множеството хора, убити в страната му по време на масовите протести срещу режима, съобщава ДПА.

„Посветена на тези, които загинаха, и на скърбящите сърца на оцелелите“, написа 28-годишният певец и композитор за новата си песен Iranam (Моят Иран) в Ютуб.

В най-новото си произведение той дава глас на младите хора, които загубиха живота си по време на бруталното потушаване на демонстрациите, обхванали Иран миналия месец.

Според докладите между 3000 и 10 000 протестиращи са били убити от силите за сигурност.

„Ботушът е на гърлото ми, примката е около врата ми, белезите от камшика бележат кожата ми, но аз все пак говоря“, пее Хаджипур в началото на песента, според английските субтитри.

Grammy-winning singer Shervin Hajipour has released a new song titled “I'm Iran,” dedicating it to those massacred by the Islamic Republic during the January 2026 crackdown on protesters.



"Take it all again, my land, my very home, but even my lifeless body will still speak up,… pic.twitter.com/8AyXulareZ — Iran International English (@IranIntl_En) February 6, 2026

„Давай, вземи всичко отново: земята ми, дома ми, дори безжизненото ми тяло ще продължи да говори. Защото аз съм Иран“, се казва още в текста.

Част от приблизително двуминутното видео показва черно-бели портретни снимки на млади хора, вероятно жертви на потушаването на бунтовете.

„Никой освен мен не носи отговорност за издаването на това произведение“, пише певецът в Ютуб.

Хаджипур беше критикуван в края на миналата година, преди да започнат демонстрациите. Причината беше нов албум, който той издаде с разрешението на иранското Министерство на културата. Фенове, които го ценяха за критичната му позиция, го обвиниха, че се е подчинил на цензурата. В Иран артистите се нуждаят от държавно разрешение за своите произведения.

Хаджипур придоби международна известност преди три години с баладата си Baraye. Чрез песента артистът даде глас на хората, които по това време излязоха по улиците в Иран, за да протестират срещу репресивната политика. Малко след излизането й певецът беше арестуван и принуден да се извини, вероятно под натиск. По-късно беше освободен под гаранция. Песента спечели награда „Грами“.

По-късно иранската съдебна система осъди музиканта на почти четири години затвор за създаване на „музика срещу системата“ и за свързване с „опозиционни и антиреволюционни групи“.

Едва през септември 2024 г. присъдата беше отменена с официално помилване, припомня ДПА.