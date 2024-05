Депресия и тревожност: Хиляди хора по света не подозират, че имат това заболяване

Т ърсенето на тестове за хепатит С в Обединеното кралство рязко нарасна след публикуването на резултатите от разследването на заразената кръв през май 2024 г.

Според Би Би Си "1750 души в Обединеното кралство живеят с недиагностицирана инфекция с хепатит С, след като им е била прелята заразена кръв". В световен мащаб има още хиляди хора, които несъзнателно живеят с вируса.

Какво представлява тази инфекция, как да разберете, че я имате, и какво можете да направите за нея?

Какво представлява хепатит С?

Хепатит С е вид кръвнопреносим вирус, който засяга черния дроб и причинява възпаление и увреждане на черния дроб, ако не се лекува. Той се разпространява между хората чрез контакт кръв в кръв.

