Иран арестува трима реформисти, включително лидера на "Реформаторски фронт"

И ранските власти арестуваха трима реформисти, сред които и лидерът на коалицията „Реформаторски фронт“ Азар Мансури, предаде агенция „Фарс“.

„Азар Мансури, Ебрахим Асгарзаде и Мохсен Аминзаде бяха арестувани от службите за сигурност и съдебните институции“, съобщи агенцията.

„Обвиненията срещу тези лица включват подкопаване на националното единство, заемане на позиция срещу конституцията, сътрудничество с вражеската пропаганда, насърчаване на капитулация, отклоняване на политически групи и създаване на тайни подривни механизми“, добави агенцията.