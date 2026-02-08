Свят

Израел обяви мерки за засилване на контрола над Западния бряг

Територията, която Израел окупира от 1967 г., би съставлявала най-голямата част от бъдещата палестинска държава, но много хора от религиозното дясно я считат за израелска земя

8 февруари 2026, 21:52
Източник: IStock

И зраелският кабинет по сигурността одобри поредица от мерки, които имат за цел да засилят израелския контрол над окупирания Западен бряг, като по този начин се проправя пътят за по-нататъшно разширяване на селищата в палестинската територия.

Територията, която Израел окупира от 1967 г., би съставлявала най-голямата част от бъдещата палестинска държава, но много хора от религиозното дясно я считат за израелска земя.

„Днес кабинетът по сигурността одобри поредица от решения, които фундаментално променят правната и гражданската реалност в Юдея и Самария“, се казва в изявление, в което се използват библейските имена за Западния бряг.

Мерките, обявени от министъра на финансите Безалел Смотрич и министъра на отбраната Израел Кац, включват премахването на десетилетия стари разпоредби, забраняващи на еврейските граждани да купуват земя в Западния бряг, според съвместно изявление на двамата министри.

Смотрич заяви, че тази стъпка има за цел „да задълбочи корените ни във всички региони на Земята на Израел и да погребе идеята за палестинска държава“, предаде АФП.

Кац посочи, че „Юдея и Самария са сърцето на страната и укрепването им е от първостепенно значение за сигурността, националните и ционистките интереси“.

Реформите предвиждат също прехвърляне на правомощията за издаване на разрешения за строеж в части от палестински градове, включително Хеброн, от общинските органи на Палестинската автономия към Израел.

Досега промените в строителството в еврейската общност на града изискваха одобрение както от местната община, така и от израелските власти, съобщи Times of Israel, цитирайки изявлението. Съгласно новите разпоредби, такива промени ще изискват само израелско разрешение.

„Ние сме решени да премахнем бариерите, да създадем правна и гражданска сигурност и да позволим на заселниците да живеят, строят и се развиват на равна нога с всеки гражданин на Израел“, каза Кац.

Мерките ще позволят също така на израелските власти да управляват определени религиозни обекти, дори когато те се намират в райони под контрола на Палестинската автономия, се посочва в изявлението.

Палестинското президентство в Рамала осъди решението, като заяви, че то има за цел „засилване на опитите за анексиране на окупирания Западен бряг“.

Президентството каза, че „решенията отразяват открит опит на Израел да легализира разширяването на селищата, конфискацията на земя и разрушаването на палестински имоти, дори в райони под палестински суверенитет“. Палестинската власт упражнява контрол над някои несъединени райони на Западния бряг.

Съветът на Йеша, организация, представляваща мнозинството от заселниците в Западния бряг, похвали тези стъпки, като заяви, че „израелското правителство днес де факто обяви, че земята на Израел принадлежи на еврейския народ“.

Съобщението идва няколко дни преди посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в САЩ, където той ще се срещне с президента Доналд Тръмп. Тръмп се е противопоставил на анексирането на Западния бряг от Израел.

Без да се брои Източен Йерусалим, анексиран от Израел, над 500 000 израелци живеят в селища и аванпостове в Западния бряг, които са незаконни според международното право. Около три милиона палестинци живеят на тази територия.

През 2025 г. разширяването на селищата достигна най-високото си ниво от поне 2017 г. насам, когато ООН започна да проследява данните, според скорошен доклад на ООН. Само през декември Израел одобри 19 селища.

Източник: БГНЕС    
Западен бряг Израелски селища Израелски контрол Палестинска територия Анексиране Юдея и Самария Законодателни промени Строителни разрешителни Палестинска автономия Международно право
