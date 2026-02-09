България

Започва изплащането на пенсиите за февруари

То ще завърши на 20 февруари, петък

9 февруари 2026, 08:20
Започва изплащането на пенсиите за февруари
Източник: iStock photos/Getty images

И зплащането на пенсиите чрез „Български пощи“ започва от днес (9 февруари). То ще завърши на 20 февруари, петък, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Изплащането на пенсиите ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането се извършва на първия работен ден след това, припомнят от НОИ.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари, понеделник.  

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
пенсии февруари изплащане НОИ
Последвайте ни
Случаят „Петрохан”: Продължават следствените действия след откритите тела на тримата издирвани

Случаят „Петрохан”: Продължават следствените действия след откритите тела на тримата издирвани

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шест трупа и въпроси без отговор: какво се крие зад ужаса „Петрохан“

Шест трупа и въпроси без отговор: какво се крие зад ужаса „Петрохан“

България Преди 4 минути

Намушкаха 80-годишен мъж в подлез във Варна, с опасност за живота е

Намушкаха 80-годишен мъж в подлез във Варна, с опасност за живота е

България Преди 22 минути

Става дума за опит за убийство, а не за грабеж, съобщиха източници от разследването

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Свят Преди 1 час

Срещу него бяха повдигнати две обвинения

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България Преди 2 часа

Това е първи медал за страната ни от Зимни олимпийски игри от Торино 2006 г., както и общо седми от зимни форуми

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Любопитно Преди 2 часа

Екип от учени е възпроизвел един от ранните експерименти на Томас Едисън в неговото търсене на начин за създаване на електрическата крушка, но с цел да произведат графен, а не светлина

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Любопитно Преди 2 часа

Този десерт завладя интернет със своята простота и изискано представяне

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Любопитно Преди 2 часа

Във всички проучвания е доказано, че упражненията са умерено полезни за лечение на депресия , в сравнение с липсата на лечение

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Любопитно Преди 2 часа

Учените анализирали десетилетия данни от различни континенти, а резултатите били разочароващи

,

Носител на награда „Грами“ посвети песен на убитите протестиращи в Иран

Свят Преди 10 часа

Шервин Хаджипур посвети нова песен на множеството хора, убити в страната му по време на масовите протести срещу режима

,

Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо

Свят Преди 10 часа

Хуан Пабло Гуанипа прекара осем месеца зад решетките

Израел обяви мерки за засилване на контрола над Западния бряг

Израел обяви мерки за засилване на контрола над Западния бряг

Свят Преди 11 часа

Територията, която Израел окупира от 1967 г., би съставлявала най-голямата част от бъдещата палестинска държава, но много хора от религиозното дясно я считат за израелска земя

,

Украйна ще открие 10 центъра за износ на оръжие в Европа през 2026 г.

Свят Преди 11 часа

Това обяви украинският президент Володимир Зеленски

Иран арестува трима реформисти, включително лидера на "Реформаторски фронт"

Иран арестува трима реформисти, включително лидера на "Реформаторски фронт"

Свят Преди 12 часа

Македонски певец бе отвлечен в Белград, похитителите искали 20 000 евро

Македонски певец бе отвлечен в Белград, похитителите искали 20 000 евро

Свят Преди 12 часа

След подаден сигнал полицията е предприела мащабна операция и преследване, което преминало през Нови Белград и продължило по магистралата в посока Шид

,

Десетки хиляди бяха евакуирани в Мароко заради бурята „Марта“

Свят Преди 13 часа

Над 154 000 души в северните марокански провинции бяха засегнати от бурята

,

Съмнения за плейбек: Изпълнението на Марая Кери на Олимпиадата повдигна множество въпроси

Любопитно Преди 13 часа

Изпълнението ѝ на „Volare“ раздели мненията и предизвика реакции онлайн

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

На 9 февруари почитаме Свети мъченик Никифор – кои имена празнуват

Edna.bg

Дневен хороскоп за 9 февруари, понеделник

Edna.bg

Арбелоа: Ако някой може да надмине Роналдо, това е Мбапе

Gong.bg

Сиатъл Сийхоукс премаза и взе реванш от Ню Ингланд Пейтриътс за втората си титла от Супербоул

Gong.bg

Продължава разследването по случая „Петрохан”

Nova.bg

Иван Иванов: Случаят „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство

Nova.bg