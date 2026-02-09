Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

В ашият диспенсър за вода в офиса не е просто място за клюки с колеги, а истинска среда за размножаване на опасни микроорганизми. Защо точно това устройство е най-мръсното нещо в офиса.

Учените анализирали десетилетия данни от различни континенти. Резултатите били разочароващи. В 70–80% от случаите пробите от вода от диспенсъри са надвишавали приемливите стандарти за безопасност. Например в Бразилия бактерии са открити в 76% от охладителите, докато само 36% от пробите от чешмяна вода са били замърсени.

В Калифорния (САЩ) дори автоматите за вода са показали признаци на бактериален растеж в 32% от случаите. Нежелани гости, а именно Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas aeruginosa), могат да се крият в „чистата“ вода от диспенсъра. Това е особено опасна бактерия за хора със слаба имунна система. Може да причини пневмония, инфекции на кръвта и проблеми с пикочните пътища.

Най-мръсната част на диспенсъра за вода е чучурът (кранът). Проучванията показват, че концентрацията на бактерии там може да бъде 100 пъти по-висока, отколкото в самата вода. Докосването му с чаша или бутилка ви излага на риск от инфекция.

Защо диспенсърите са толкова мръсни

Основната причина са биофилмите. Това са колонии от бактерии, които покриват вътрешните тръби, филтрите и крановете със слузест слой.

Биофилмите могат да се възстановят за няколко дни, дори след щателно почистване.

През уикендите, когато офисът е празен, водата не циркулира, което създава идеални условия за размножаване на микроби.

За разлика от градската вода, бутилираната вода не съдържа хлор, което потиска растежа на бактериите.

Гумените тръбички вътре в устройството насърчават растежа на бактериите повече от стъклото или неръждаемата стомана.

Експертите предупреждават, че въпреки популярността на диспенсърите, те не са обект на същия строг държавен контрол като общинските водоснабдителни системи. Така че може би чаша чешмяна вода (ако има добър филтър) не е чак толкова лоша идея.