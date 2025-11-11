Любопитно

Как да се преборите със зимната депресия

Сезонното афективно разстройство (SAD), известно още като „зимна депресия“, може да засегне всеки

11 ноември 2025, 10:32
Как да се преборите със зимната депресия
Източник: iStock

С лед като часовникът беше върнат назад и вечерите станаха по-тъмни, много от нас отиват на работа и се връщат вкъщи в мрак, а настроението ни често е по-лошо от обикновено. Чувстваме се по-уморени, без енергия или ни е трудно да се концентрираме, предаде ВВС.

Сезонното афективно разстройство (SAD), известно още като „зимна депресия“, може да засегне всеки. Ако усещате, че ви е трудно да поддържате нормалния си дневен ритъм, от NHS съветват да се свържете с личния си лекар.

Зимата ви потиска? Не сте сами

За тези, които изпитват по-леки симптоми, ето три начина да се справите с тъмните дни и дори да ги приемете с положително настроение:

1. Фокусирайте се върху това, което можете да правите  

Психологът Кари Лейбович разказва, че израствайки в американски град, ориентиран предимно към лятото, тя винаги е възприемала зимата като ограничаваща и неудобна. Всичко се променя, когато заминава за Норвегия – в някои райони там през най-тъмната част на зимата почти няма дневна светлина. Очаквала е хората да са потиснати, но вместо това ги вижда да се радват на обстоятелствата си и да намират нови хобита – от зимни спортове до плетене и готвене.

„Те гледат на зимата като на сезон, пълен с възможности“, казва тя.

Кари установява, че промяната в нагласата – да се съсредоточиш върху това, което можеш да правиш през този период, вместо върху това, което не можеш – действа изненадващо добре. Това може да бъде зимна разходка, гледане на филми, готвене на ново ястие или каране на кънки.

„Много често обръщаме внимание само на нещата, които са по-трудни през зимата, а всъщност съществува цял свят от сезонни занимания, които са още по-приятни, когато навън е студено.“

2. Приемете, че тялото ви се нуждае от повече почивка  

Работата и социалният ни календар продължават с пълна сила, но ние се чудим защо сме толкова уморени. Според Кари Лейбович трябва да приемем, че през зимата тялото ни естествено изисква повече почивка.

„Добре е да не сме толкова продуктивни и активни, колкото през летните месеци, защото сме биологично програмирани да почивамe през зимата“, обяснява тя.

Точно както животните и растенията забавят темпото, така и ние трябва да намалим скоростта и да променим поведението си.

Д-р Ем Мей Армстронг, изследовател в областта на растенията, подчертава, че е важно да намерим баланс между повече почивка и превръщането в прекалено апатични. Тя препоръчва по-бавен, възстановяващ начин на живот, съчетан с дейности, които продължават да ни държат психически ангажирани. Това може да бъде плетене или други занимания, които ни подготвят за предстоящата година.

3. Правете си планове  

Макар да е естествено да почиваме повече, продължава да е важно да отделяме време за нещата, които ни правят щастливи, и да се срещаме с хората около нас, казва общопрактикуващият лекар Гавин Франсис.

„Ние сме силно социални същества – дори най-самотният човек не живее напълно изолиран. Всички зависим от другите.“

Той съветва да планираме заниманията си предварително – да се фокусираме върху времето с хората, които ни карат да се чувстваме добре, и върху дейности, които повдигат настроението ни. Когато нещо е записано в календара, дори лошото настроение в деня на събитието няма да може да ни спре.

„Така можете да започнете да планирате повече срещи с тези хора през цялата зима“, казва той.

Не бива да пренебрегваме и простите практически неща – качествен сън, избягване на прекомерен алкохол и късни партита, както и поддържане на здравословно хранене.

„Това не е ракетна наука, но е наистина основополагащо за добър и здрав циркаден ритъм и за добро общо състояние през зимата.“

Източник: BBC    
Зимно настроение Сезонно афективно разстройство Зимна депресия Справяне с мрачните дни Положителна нагласа Зимни занимания Нужда от почивка Социални контакти Умора Циркаден ритъм
