Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят

Според Мартин Гръбчев случилото се не е инцидент, а е свързано с престъпни структури на високо ниво

8 февруари 2026, 18:52
Д ечо беше уникален човек. Не познавам друг като него. Никога не е пушил, никога не е пил, нямаше човек, който да каже лоша дума за него. Това заяви близкият приятел на убития Дечо Василев Мартин Гръбчев, съобщи NOVA.

По думите му двамата се познавали близо 40 години – ще от първи клас, без никога да прекъсват връзката си. Гръбчев разказа, че е бил силно провокиран да говори публично, след като още от първите дни след трагедията името на Василев е било очерняно. Според него Дечо е бил изключителен професионалист, ръководил собствена счетоводна фирма и водил напълно изряден начин на живот. „Познавам го като тази ръка. Ако имаше и най-малкото нещо незаконно, той нямаше да бъде там”, каза той.

Гръбчев коментира как Дечо Василев и хората около него са се занимавали с противодействие на незаконната сеч и бракониерството, като са използвали дронове и техника за наблюдение. Той обясни, че Василев е инвестирал личните си средства, за да могат да наблюдават големи периметри и своевременно да сигнализират институциите. „Той се гордееше, че са спрели незаконната сеч и че дивите животни са започнали да се връщат в района”, каза още той.

По думите му е имало и заплахи, включително за разстрел, за които Василев е споделял още преди месеци, но никога не е споменавал от кого идват те. „Предупреждавал съм го, че това, с което се захващат, е много опасно. Всички знаем за така наречената дървена мафия”, допълни той.

Гръбчев смята, че случилото се не е инцидент, а е свързано с престъпни структури на високо ниво. Последните думи на Дечо Василев към майка му, според Гръбчев, са били, че „нещата са се успокоили”.

