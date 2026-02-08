Свят

Украйна ще открие 10 центъра за износ на оръжие в Европа през 2026 г.

Това обяви украинският президент Володимир Зеленски

8 февруари 2026, 21:19
Украйна ще открие 10 центъра за износ на оръжие в Европа през 2026 г.
Източник: iStock

У крайна ще отвори 10 центъра за износ на оръжие в Европа, включително в балтийските и северноевропейските страни, през 2026 г. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски, съобщи „Киев Индипендънт“.

Зеленски обяви и предстоящото производство на украински дронове в Германия. „В средата на февруари ще стартира производството на нашите дронове в Германия. Аз ще получа първия дрон. Това е напълно функционираща производствена линия. В Обединеното кралство вече функционират подобни производствени линии. Всички те са украински технологии“, написа той в Telegram.

„Днес сигурността на Европа се гради върху технологиите и дроновете. Има няколко различни проекта. Всичко това ще се основава до голяма степен на украински технологии и украински специалисти“, пише още Зеленски.

Износът на отбранителни технологии и откриването на производствени линии за оръжие в партньорски страни са част от по-широките усилия за интернационализиране на производството на оръжие в Украйна, тъй като производственият капацитет на дроновете надхвърля финансирането.

Новината следва инструкцията на Зеленски от октомври към Министерството на отбраната да започне „контролиран износ“ на украинско оръжие в чужбина от ноември 2025 г.

Съгласно предложената система, Украйна ще изнася военно оборудване, което има в излишък, и ще използва печалбите за закупуване на спешно необходими оръжия.

Отбранителният сектор на Украйна – и по-специално нейната индустрия за производство на дронове – претърпя бум от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Появиха се над 200 компании за производство на дронове, много от които произвеждат евтини, адаптивни системи, които промениха облика на съвременната война.

Източник: БГНЕС    
Украински износ на оръжия Володимир Зеленски Производство на дронове Европейски центрове за износ Дронове в Германия Украински технологии Отбранителен сектор Интернационализация на производството Военно оборудване Съвременна война
