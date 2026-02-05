Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

М ъжът, обвинен в убийството на двама израелски дипломати във Вашингтон, окръг Колумбия, бе подведен под наказателна отговорност по още четири обвинения за тероризъм, предаде прокуратурата.

Обвинителният акт вече съдържа общо девет обвинения, включително повдигнатите по-рано в убийство от първа степен и престъпление от омраза. Максималното наказание, което може да получи 31-годишният Елиас Родригес, е смърт или доживотен затвор, съобщи прокуратурата на САЩ за окръг Колумбия.

Двама служители на израелското посолство са убити във Вашингтон

"Допълнителните обвинения, свързани с тероризъм, предвиждат задължителна доживотна присъда съгласно законодателството на окръг Колумбия и същевременно отразяват реалността, че това деяние наистина е терористичен акт", заяви американският прокурор Джанин Пиро.

Във видеото:Двама служители на израелското посолство са застреляни при нападение в САЩ

Според обвинението Родригес е открил огън по хора, които са си тръгвали от форум за професионалисти и дипломати, организиран от Американския еврейски комитет. В обвинителния акт се посочва, че Родригес е произвел около 20 изстрела с полуавтоматично оръжие и е извикал "Свободна Палестина".

Какво знаем за убитите служители на израелското посолство

При стрелбата бяха убити 30-годишният Ярон Лишински и 26-годишната Сара Милгрим - представители на израелския дипломатически корпус във Вашингтон.

These are the two young Israeli Embassy staff members killed by a radical leftist last night.

AOC has their blood on her hands! pic.twitter.com/kAvXzl0ZqW — Vince Langman (@LangmanVince) May 22, 2025

Дарън Кокс, помощник-директор на ФБР, заяви, че Родригес е написал и публикувал манифест в опит "да оправдае действията си" и да подстрекае към политическо насилие.