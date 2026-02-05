Любопитно

Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм

Обвинителният акт на 31-годишният Елиас Родригес вече съдържа общо девет обвинения, включително повдигнатите по-рано в убийство от първа степен и престъпление от омраза

5 февруари 2026, 09:27
Празник днес имат хората, чиито имена значат

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"
Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Дара ще представи България на

М ъжът, обвинен в убийството на двама израелски дипломати във Вашингтон, окръг Колумбия, бе подведен под наказателна отговорност по още четири обвинения за тероризъм, предаде прокуратурата.

Обвинителният акт вече съдържа общо девет обвинения, включително повдигнатите по-рано в убийство от първа степен и престъпление от омраза. Максималното наказание, което може да получи 31-годишният Елиас Родригес, е смърт или доживотен затвор, съобщи прокуратурата на САЩ за окръг Колумбия.

Двама служители на израелското посолство са убити във Вашингтон

"Допълнителните обвинения, свързани с тероризъм, предвиждат задължителна доживотна присъда съгласно законодателството на окръг Колумбия и същевременно отразяват реалността, че това деяние наистина е терористичен акт", заяви американският прокурор Джанин Пиро.

  • Във видеото:Двама служители на израелското посолство са застреляни при нападение в САЩ

Според обвинението Родригес е открил огън по хора, които са си тръгвали от форум за професионалисти и дипломати, организиран от Американския еврейски комитет. В обвинителния акт се посочва, че Родригес е произвел около 20 изстрела с полуавтоматично оръжие и е извикал "Свободна Палестина".

Какво знаем за убитите служители на израелското посолство

При стрелбата бяха убити 30-годишният Ярон Лишински и 26-годишната Сара Милгрим - представители на израелския дипломатически корпус във Вашингтон.

Дарън Кокс, помощник-директор на ФБР, заяви, че Родригес е написал и публикувал манифест в опит "да оправдае действията си" и да подстрекае към политическо насилие.

Източник: Николай Велев, БТА    
Източник: Николай Велев, БТА
„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

"Трябва да преживеем всичко отначало": Делото за двойното убийство в село Лозен се връща в изходна позиция

Мелания: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Преди 4 дни
Последни новини

Две земетресения разлюляха Югоизточна Албания

Свят Преди 52 минути

Усетени са и няколко вторични труса

<p>Имало ли е&nbsp;венецуелска намеса в изборите&nbsp;на територията на САЩ?</p>

Американското разузнаване е проверявало машините за гласуване в Пуерто Рико

Свят Преди 1 час

Разследването обаче не е открило ясни доказателства за венецуелска намеса в изборите на територията на САЩ

,

България в Топ 20 в света по бизнес среда

България Преди 1 час

Страната ни е лидер в ЕС по бизнес стимули, втора по данъци

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Свят Преди 2 часа

Отделът за счетоводство ще бъде закрит, а отделът за новини от района на Вашингтон и редакционният персонал ще бъдат преструктурирани

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Свят Преди 2 часа

Все още се установява какъв е размерът на щетите

5-те най-големи мистерии от живота на Исус

Любопитно Преди 2 часа

Библията е ясна за обстоятелствата около раждането на Христос и периода му като учител и чудотворец

Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в пленарната зала

България Преди 2 часа

От "Възраждане" предлагат ограничаването на броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 2 часа

Посещението ѝ е по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри

Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

Любопитно Преди 3 часа

Крал Джордж III царува почти 60 години, третият най-дълъг период в британската история

<p>Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години</p>

Проучване: Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години

Свят Преди 3 часа

Колоректалният рак върви срещу тенденцията, като скача от "пета по честота причина за смърт от рак в началото на 90-те години до първа през 2023 г."

Код Червено: Опасни валежи в части от България в четвъртък

България Преди 3 часа

Вижте къде ще вали дъжд и къде сняг

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Свят Преди 11 часа

Според Зеленски "интересът на Путин е да унижи Европа"

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

България Преди 11 часа

За първи път страната участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Свят Преди 11 часа

Така Дмитриев отговори на заплахата Полша да разследва връзките на Епстийн с Русия

Пътник без билет уби кондуктор в Германия

Свят Преди 12 часа

Заподозреният за нападението е гръцки гражданин, живеещ в Германия

Създават Туристически гаранционен фонд

България Преди 12 часа

Законопроектът цели по-добра защита на потребителите

Всичко от днес

