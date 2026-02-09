Случаят „Петрохан”: Продължават следствените действия след откритите тела на тримата издирвани

Кървава развръзка на „Петрохан“: Открити са 3 тела на Околчица: Кои са издирваните Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев

К риминалисти продължават следствените действия около намерения кемпер с трите тела във Врачанския Балкан. Превозното средство беше открито в неделя от местен овчар, а в него телата на издирваните планински рейнджъри Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишното момче.

Според полицията тримата са били убити вътре в кемпера, където е намерено и оръжие. МВР не изключва версията убийство и последвало самоубийство.

Така вече при случая „Петрохан“ има шестима мъртви. Установено е, че всичките са простреляни. Все още обаче от МВР не съобщават за водеща версия.

Проверка на полицията показва, че кемперът се е насочил директно към Врачанския Балкан, а не към Черноморието, каквато информация се появи първоначално. Последната активност на Ивайло Калушев в социалните мрежи е публикация на стихотворението „Борба” от Христо Ботев, а превозното средство е намерено в близост до връх Околчица.

Мястото е изключително труднопроходимо за леки автомобили и до него се стига само с високопроходима техника.

По неофициална информация двама от откритите са простреляни в областта на слепоочието, а третият - под брадичката, предава NOVA.

Разследващите проверяват дейността на организацията на Калушев, като се работи по версията за затворено общество с елементи на секта. Издирват се свидетели, свързани с групата.

"Изправени сме пред това да разследваме престъпление без аналог, поне за територията на страната досега", заяви директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков на брифинг пред журналисти в района на връх Околчица в неделя.

"Убийство, самоубийство, продължаваме да работим по абсолютно всички възможни версии", каза той в отговор на въпроси. И подчерта, че е рано на този етап да се дават каквито и да било насоки, защото това би попречило на разследването.

"Продължава да не се изключва версията за затворено общество с елементи на секта", добави директорът на ГДНП.

"Непосредствено след случилото се на Петрохан, оперативно-издирвателни действия доведоха до това, че превозното средство се е насочило към този Балкан, но в много голям периметър", каза Васков. И увери, че работата по случая не е спирала.

"Проверяваха се пещерни ниши, пещери, скрити пространства, не е спирало да се търси кемперът в района", добави главният комисар.

Предстои да бъде установено откога кемперът, в който са открити, се намира в района. Васков каза, че той е собственост на организацията от Петрохан.

Областният директор на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев посочи, че сигналът за кемпера е подаден от човек, който има лятна кошара в района и преминава да я наглежда.

"Сигналът е подаден на спешния телефон 112 в 9:29 ч., след което веднага е сформиран екип от Областната дирекция във Враца и е посетено мястото. Запазено е местопроизшествието, нищо не е правено по намереното и е изчакано да дойдат експерти и криминалисти от ГД „Национална полиция“ от София", добави той.

"По разпореждане от София на много места в област Враца са извършени оперативни проверки, а дали се е намирал тук, или не кемперът, ние не сме знаели", каза ст. комисар Йончев. Дали кемперът е високопроходим не мога да кажа, трябва да се направи техническа експертиза, коментира той в отговор на въпрос.

Старши комисар Йончев посочи също, че местността е труднопроходима, а пътят е много лош. Извършва се оглед и техническа експертиза на кемпера, добави той. На въпрос за следи от палатка и огън, Йончев каза, че няма никакви следи до момента.