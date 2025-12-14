Любопитно

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

14 декември 2025, 11:23
Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия
Източник: iStock

Н едостатъците на твърде многото време пред екрана са добре документирани, като сред основните проблеми са повишена тревожност, напрежение в очите и лоша концентрация. Освен това има заплахи за безопасността, като кибертормоз и излагане на неподходящо съдържание, съобщава The Post.

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора.

Проучването, публикувано в понеделник в списанието Pediatrics, установи, че тези, които са имали мобилен телефон преди 12-годишна възраст, са по-склонни да развият депресия, затлъстяване и лоши навици за сън в сравнение с тези, които не са го имали.

И колкото по-малки са децата, когато получават телефон, толкова по-голям е рискът от затлъстяване и недостатъчен сън.

Изследователите са оценили данни от над 10 500 деца, участвали в проучването „Когнитивно развитие на юношеския мозък“ – най-новото и най-голямо дългосрочно проучване на развитието на мозъка на децата.

Въпреки че изследването не доказва, че придобиването на телефон в ранна възраст причинява директно тези резултати, откритията, заедно с предишни проучвания, показват, че това може да доведе до по-малко социализация, упражнения и сън.

Проучване от 2023 г. установи, че от 11- и 12-годишните, които са имали електронно устройство в спалните си, близо 17% са били събуждани от известия.

Междувременно, повече от 80% от децата на възраст между 11 и 17 години не получават препоръчителното количество физическа активност ежедневно, отчасти благодарение на повишената фиксация пред екраните. Заседналият начин на живот може да доведе до лошо здраве и социално поведение при децата.

И тъй като юношеството е важен период за растеж, тези промени могат да имат дългосрочни последици за психичното и физическото здраве, според изследователите.

„Когато давате на детето си телефон, трябва да мислите за него като за нещо, което е важно за здравето на детето – и да се държите съответно“, каза д-р Ран Барзилай, водещ автор на изследването и детски и юношески психиатър в Детската болница във Филаделфия.

Той посочи, че „дете на 12 години е много, много различно от дете на 16 години“.

Проучване сред родители от октомври установи, че повечето деца между 11 и 12 години имат смартфон, така че родителите им могат бързо да се свържат с тях.

Забележително е, че последните изследвания са разделени по въпроса доколко употребата на мобилни телефони от децата всъщност влияе на тяхното здраве, като някои проучвания установяват само минимално въздействие.

Преглед на проучвания от 2020 г. установи противоречива връзка между употребата на мобилни телефони от подрастващите и проблеми с психичното здраве, като депресия и тревожност.

Проучване на изследователи от Станфорд установи, че децата, които са получили телефон преди 11-годишна възраст, не показват по-високи нива на проблеми със съня, проблеми в училище или симптоми на депресия.

Но все повече родители избират да държат децата си далеч от телефоните, за да се опитат да ограничат евентуални негативни ефекти.

Според проучване от 2024 г., цели 3 от 4 представители на поколение Z обвиняват социалните медии за влошаване на психичното здраве, като съобщават, че използването на популярни приложения ги кара да се чувстват по-тревожни и стресирани.

Въпреки че няма „подходяща възраст“ за закупуване на мобилен телефон на детето ви, някои експерти препоръчват да се оценява готовността за телефон за всеки отделен случай и да се определи колко отговорно и емоционално зряло е детето ви.

Родителите също трябва да обръщат внимание на времето, което прекарват пред екрана, тъй като дългосрочната употреба на технологии може да повлияе негативно на бебетата и малките деца, включително на социалното им поведение.

Източник: The Post    
Мобилни телефони и деца Време пред екрана Детско здраве Психично здраве Затлъстяване при деца Проблеми със съня Кибертормоз Развитие на мозъка Възраст за телефон Родителска отговорност
Последвайте ни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 4 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 4 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 3 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 4 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Любопитно Преди 1 час

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

България Преди 1 час

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

България Преди 4 часа

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 4 часа

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

Любопитно Преди 4 часа

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

България Преди 4 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

<p>Готви ли ни изненада времето в неделния ден</p>

Какво време ни очаква в неделния ден

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Свят Преди 12 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

,

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 13 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 13 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

,

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

България Преди 14 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

,

САЩ: Беларус се е съгласиха да спрат прелитанията на балони в Литва

Свят Преди 14 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

.

Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Любопитно Преди 15 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

,

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Любопитно Преди 15 часа

Актьорът е известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в "Мери Попинс"

,

ЕС призова Иран да освободи носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади

Свят Преди 15 часа

Тя е арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти

,

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Свят Преди 15 часа

На борда на поразения плавателен съд "Вива" е имало 11 турски граждани

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

Михаела Маринова: Научих, че силните мъже са рядкост

Edna.bg

Честит рожден ден на edna божествена жена: Теодора Духовникова

Edna.bg

Проблем с бедрото спря Левандовски

Gong.bg

Новият в ЦСКА с първи думи след трансфера

Gong.bg

Д-р Аспарух Илиев: Супергрипът идва по-рано, но ваксините остават ефективни

Nova.bg

Повдигнаха обвинения на четирима души, пренасяли 70 кг марихуана през ГКПП „Малко Търново”

Nova.bg