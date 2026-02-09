България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

Кървава развръзка на „Петрохан“: Открити са 3 тела на Околчица: Кои са издирваните Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев

Б ронзовият медалист от Олимпиадата в Милано-Кортина - Тервел Замфиров, се прибира утре, 9 февруари на родна земя. Той ще кацне на Летище "Васил Левски" в 18:20 часа с полет от Мюнхен.

20-годишният ни сноубордист остави името си в историята, след като в дебюта си на Зимни игри стигна до бронзовото отличие в паралелния гигантски слалом след инфарктен фотофиниш в малкия финал с Тим Мастнак от Словения.

Това е първи медал за България от Зимни олимпийски игри от Торино 2006 г., както и общо седми от зимни форуми.

Тервел затвърди силното си представяне напоследък, след като ликува и в един от двата старта в Банско от Световната купа през януари.