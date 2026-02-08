Македонски певец бе отвлечен в Белград, похитителите искали 20 000 евро

М акедонският певец Даниел Каймакоски е бил отвлечен тази сутрин в Белград, след като двама неизвестни го заплашили с нож и огнестрелно оръжие и поискали откуп от 20 000 евро, съобщи сръбското вътрешно министерство.

Отвличането е станало в района на Караджорджевата улица. Похитителите вързали Каймакоски и го откарали с неговия автомобил. След подаден сигнал полицията е предприела мащабна операция и преследване, което преминало през Нови Белград и продължило по магистралата в посока Шид.

Преследването е приключило край един от изходите, когато автомобил „Волво“ се е ударил в предпазна мантинела след загуба на контрол от водача. Двамата въоръжени нападатели са успели да избягат преди пристигането на полицията. В автомобила служителите на криминалната полиция са открили Каймакоски с вързани ръце.

Певецът е бил настанен за медицински преглед, а на мястото е извършен оглед. Издирването на извършителите продължава. Висшата прокуратура в Белград е квалифицирала случая като отвличане и е започнала интензивно разследване.

Даниел Каймакоски през 2015 г. представи Северна Македония на конкурса „Евровизия“ във Виена.