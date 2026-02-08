Свят

Виктор Орбан нарече Украйна "враг" в предизборна реч

Орбан е смятан за най-близкия съюзник на руския президент Владимир Путин в ЕС, а страната му е силно зависима от руските доставки на петрол и газ

8 февруари 2026, 18:43
Виктор Орбан нарече Украйна "враг" в предизборна реч
Източник: Getty Images

У нгарският премиер Виктор Орбан нарече нападнатата от Русия Украйна "враг" на неговата страна, предаде ДПА.

"Украинците трябва да спрат постоянно да искат в Брюксел Унгария да бъде откъсната от евтината руска енергия", каза десният популист в предизборна реч в западния унгарски град Сомбатхей. "Докато Украйна не спре да го прави, тя е наш враг", добави той, цитиран от унгарската държавна осведомителна агенция МТИ.

Орбан е смятан за най-близкия съюзник на руския президент Владимир Путин в ЕС, а страната му е силно зависима от руските доставки на петрол и газ. За разлика от другите страни от Съюза Унгария на Орбан не предприе никакви сериозни усилия да се освободи от зависимостта си от руската енергия.

В Унгария на 12 април ще се произведат редовни парламентарни избори. За пръв път откакто преди 16 години Орбан дойде на власт, той е изправен пред силен съперник.

От повече от година Партията на уважението и свободата, по-известна като партия ТИСА, оглавявана от консерватора Петер Мадяр, води с убедителна преднина пред управляващата ФИДЕС на Орбан в социологическите проучвания.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Виктор Орбан Украйна Русия Унгария Руска енергия Парламентарни избори Петер Мадяр Енергийна зависимост Популизъм Партия ТИСА
Последвайте ни

По темата

МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“

МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“

Илияна Йотова: Тервел Замфиров е героят на България

Илияна Йотова: Тервел Замфиров е героят на България

Слави Ангелов с версия за мистерията

Слави Ангелов с версия за мистерията "Петрохан"

Златната хроника на България: Пътят към седемте ни медала от Зимни олимпийски игри

Златната хроника на България: Пътят към седемте ни медала от Зимни олимпийски игри

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 22 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 23 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 20 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят

България Преди 16 минути

Според Мартин Гръбчев случилото се не е инцидент, а е свързано с престъпни структури на високо ниво

Нова вълна от телефонни измами в Пловдив

Нова вълна от телефонни измами в Пловдив

България Преди 2 часа

Измамниците настояват за данните от банковите карти на потърпевшите

Осъдиха български шофьор на 7 години затвор в Гърция

Осъдиха български шофьор на 7 години затвор в Гърция

България Преди 2 часа

Той е участвал в тежка катастрофа с множество жертви през август миналата година

,

Лавина уби двама скиори във френските Алпи

Свят Преди 3 часа

Двамата мъже, на възраст около 30 години, са били част от група от четирима скиори, които са карали ски извън пистите без водач

,

Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

България Преди 3 часа

Той спечели бронза в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд

,

Френското правителство одобри оставката на Жак Ланг заради аферата "Епстийн"

Свят Преди 3 часа

Ланг бе подложен на натиск от страна на президента на Франция Еманюел Макрон, чиито подчинени го приканиха да "помисли" за репутацията на института

Четирима индийски студенти ранени при нападение с нож в руски град

Четирима индийски студенти ранени при нападение с нож в руски град

Свят Преди 3 часа

Руските следователи заявиха, че 15-годишен младеж е нападнал студентите с нож

.

Мелони осъди "враговете на Италия" след сблъсъците в Милано

Свят Преди 3 часа

Инцидентите станаха в първия цял ден от състезанията на Зимните олимпийски игри, на които Милано, финансовата столица на Италия, е домакин, заедно с алпийския град Кортина

Хронология на една предизвестена трагедия: Мистерията "Петрохан"

Хронология на една предизвестена трагедия: Мистерията "Петрохан"

България Преди 4 часа

Мистерията „Петрохан“ се разплита в кръв: От паравоенни структури под държавен чадър до масова екзекуция край Околчица – кой и защо ликвидира въоръжената организация, действала необезпокоявано години наред на крачка от София?

​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

Любопитно Преди 5 часа

Карди изпълнява серия от танцови движения, прокарва ръце по металното тяло на роота и накрая застава пред него, като му прави жест, сякаш ще целуне безизразното му лице

Русия обяви нов успех в Източна Украйна

Русия обяви нов успех в Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Брутално падане на Линдзи Вон сложи край олимпийската ѝ приказка

Брутално падане на Линдзи Вон сложи край олимпийската ѝ приказка

Свят Преди 5 часа

След падането Вон беше чута да крещи от болка и беше евакуирана по въздух от трасето

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

България Преди 6 часа

Замфирова се изкачи с една позиция спрямо първия рън, в който бе 11-а след дуела с представителката на домакините Елиза Кафонт

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Свят Преди 6 часа

Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, посочва Зеленски

Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война

Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война

Свят Преди 6 часа

"Иран е платил много висока цена за мирната си ядрена програма и за обогатяване на уран", подчерта министърът по време на форум в Техеран

Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

България Преди 7 часа

Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Ледена пързалка в каналите на Санкт Петербург

sinoptik.bg
1

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Годежи, раздели и големи имена: Мъжете в живота на Линдзи Вон

Edna.bg

Диетолози посоюиха 12 суперпродукта за гладка и сияйна кожа

Edna.bg

Гьозтепе на Станимир Стоилов остава непобеден в шести пореден мач, Кръстев дебютира

Gong.bg

НА ЖИВО: Ливърпул - Манчестър Сити 0:0

Gong.bg

Откриха мъртви тримата издирвани по случая „Петрохан”

Nova.bg

„Държаха се грубо, правеха проблеми”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”

Nova.bg