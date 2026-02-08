Санае Такаичи – "Желязната лейди" начело на Япония

С анае Такаичи, която стана първата жена премиер на Япония през октомври и се очаква да спечели голяма победа на днешните предсрочни парламентарни избори, демонстрира ултранационалистически позиции и консерватизъм, отдалечаващи я от феминистките ѝ претенции.

По време на блицпредизборната кампания, нейната твърда линия спрямо Китай, репутацията ѝ на работохолик, острите ѝ политически инстинкти, но също и неочакваният ѝ образ на бивша хеви метъл барабанистка, ѝ помогнаха да си осигури високи нива на популярност, особено сред младите хора.

Популярността ѝ бе потвърдена на днешните избори с убедителна победа за Либерално-демократическата партия (ЛДП), която тя води от октомври и която се очаква да спечели абсолютно мнозинство в долната камара на парламента.

С този успех Такаичи ще има възможност да реализира амбициозната си програма за укрепване на отбраната и да приеме засилени мерки за подкрепа на икономиката.

През есента тя наследи партия в затруднено положение, без абсолютно мнозинство, изоставена масово от избирателите заради постоянната инфлация, скорошния скандал с черни каси и възхода на антиимиграционната популистка партия „Сансейто“.

Вярна на репутацията си на ултраконсерватор, министър-председателката веднага прие твърда позиция по отношение на имиграцията и не се поколеба да си навлече гнева на Китай.

В изказване пред парламента през ноември тя предположи, че Япония може да се намеси с военни средства, ако Китай някога нападне Тайван – остров, за който Пекин претендира.

Хеви метъл

Изявленията ѝ веднага предизвикаха гнева на Китай, който отвърна, като посъветва гражданите си да се въздържат от пътувания до Япония, затегна търговския контрол и проведе съвместни военновъздушни учения с Русия.

Това не беше без прецедент – като бивш министър по икономическа сигурност Такаичи беше отявлен критик на Пекин и военното му струпване в Азиатско-тихоокеанския регион.

По време на посещение в Тайван през април 2024 г., тя заяви, че засилването на сътрудничеството в областта на сигурността между Токио и Тайпе е „ключово“.

Преди да стане министър-председател, Такаичи редовно посещаваше и светилището „Ясукуни“, в което се почитат осъдени военнопрестъпници и е смятано от азиатските страни за символ на милитаристкото минало на Япония.

Въпреки това тя има и друга страна – бивша барабанистка в хеви метъл група в университета. Наскоро японската министър-председателка демонстрира музикалния си талант като изпълни две К-поп песни с южнокорейския президент И Дже-мьон. Снимките предизвикаха фурор в социалните мрежи.

Следвайки стъпките на ментора си – бившия премиер Шиндзо Абе, който беше убит през 2022 г. - тя започна да ухажва американския президент Доналд Тръмп веднага след като встъпи в длъжност, посрещайки го тържествено в Токио и обсипвайки го с похвали и подаръци, включително голф стик, принадлежал на Абе.

Работя, работя

Въпреки че Такаичи смята Маргарет Тачър – бившата британска министър-председателка от 80-те, за свой пример в политиката, тя показва малък интерес към промяна на патриархалните норми.

Гледната точка на Такаичи относно пола я поставя вдясно от вече консервативната ЛДП – тя се противопостави, например, на преразглеждането на закон от 19 век, който изисква женените двойки да носят една и съща фамилия, обикновено тази на мъжа.

Самата тя се е омъжвала два пъти за един и същи мъж – бившия депутат Таку Ямамото, чиято фамилия приема след първата си женитба. Когато двамата сключват брак повторно, той приема нейната фамилия. Двойката няма деца.

И въпреки че обеща балансирано по пол правителство със „скандинавско“ съотношение на жените, в крайна сметка тя назначи едва две жени сред 19-те си министри.

Санае Такаичи се застъпва за агресивни парични облекчения и за високи публични разходи за ограничаване на упоритата инфлация, възраждайки политиката на „Абеномика“ (игра на думи от икономика на Абе – б.ред.) – поддържани от нейния ментор, дори и това да означава тревога на пазарите.

През октомври японската лидерка обеща: „Ще работя, работя, работя“.

Тя спази обещанието си. През ноември разкри, че спи само от два до четири часа на нощ, след като предизвика хаос, организирайки среща на екипа си в 3 ч. сутринта за подготовка за парламентарна сесия.