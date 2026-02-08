Свят

Десетки хиляди бяха евакуирани в Мароко заради бурята „Марта“

Над 154 000 души в северните марокански провинции бяха засегнати от бурята

8 февруари 2026, 20:00
Десетки хиляди бяха евакуирани в Мароко заради бурята „Марта“
Източник: БТА

Б урята „Марта“ достигна и Мароко. Донесените от нея поройни дъждове наложиха евакуацията на десетки хиляди хора, след като преди това стихията причини значителни проблеми в Испания и Португалия, предаде ДПА, позовавайки се на изявления на властите пред местните медии.

Над 154 000 души в северните марокански провинции бяха засегнати от бурята, съобщи днес Министерството на вътрешните работи пред информационната агенция МАП.

Град Ксар ел-Кебир на североизток от столицата Рабат беше един от тежко засегнатите райони. Повечето му жители са евакуирани заради покачващите се водни нива.

Достъпът до няколко села в региона беше отрязан, след като река Себу излезе от бреговете си в резултат на пороите.

Пауза в доскорошните тежки метеорологични условия обаче донесе облекчение на Португалия и Испания.

Въпреки че се очакваше да остане предимно слънчево и без валежи днес, обширни райони от двете страни все още са под вода, след преминаването на „Марта“ вчера.

Нивата на много реки все още са високи и се налага контролирано изпускане на язовирите.

Хиляди евакуирани бяха приютени в евакуационни центрове, а рискът от свлачища остава висок, съобщиха местните обществени телевизии в двете страни.

Метеорологичните служби в Испания и Португалия прогнозираха валежите да продължат, макар и не в количества като предните дни.

„Марта“ е седмата буря, преминала пред Иберийския полуостров от началото на годината, и донесе проливни дъждове, бурни ветрове и високи вълни по крайбрежието на Португалия и южната испанска област Андалусия.

Военни бяха мобилизирани в подкрепа на силите на гражданска защита, а щетите по инфраструктурата и земеделието бяха оценени на над 7 милиарда евро.

Едно предимство на валежите е, че въпреки екстремната жега и суша, не би трябвало да има обичайния недостиг на вода през предстоящото лято, защото водоемите в региона вече са пълни, отбелязва ДПА.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Последвайте ни

По темата

МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“

МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“

Съмнения за плейбек: Изпълнението на Марая Кери на Олимпиадата повдигна множество въпроси

Съмнения за плейбек: Изпълнението на Марая Кери на Олимпиадата повдигна множество въпроси

Слави Ангелов с версия за мистерията

Слави Ангелов с версия за мистерията "Петрохан"

Македонски певец бе отвлечен в Белград, похитителите искали 20 000 евро

Македонски певец бе отвлечен в Белград, похитителите искали 20 000 евро

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 22 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран арестува трима реформисти, включително лидера на "Реформаторски фронт"

Иран арестува трима реформисти, включително лидера на "Реформаторски фронт"

Свят Преди 6 минути

,

„Държаха се грубо”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”

България Преди 1 час

Златната хроника на България: Пътят към седемте ни медала от Зимни олимпийски игри

Златната хроника на България: Пътят към седемте ни медала от Зимни олимпийски игри

България Преди 3 часа

Последният ни медал бе дело на Евгения Раданова - сребро в шорттрека на 500 м от Игрите в Торино през 2006 г.

Нова вълна от телефонни измами в Пловдив

Нова вълна от телефонни измами в Пловдив

България Преди 3 часа

Измамниците настояват за данните от банковите карти на потърпевшите

Румънският президент е поканен на първото заседание на „Съвета за мир“ на Тръмп

Румънският президент е поканен на първото заседание на „Съвета за мир“ на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Никушор Дан уточни, че Румъния все още не е взела решение дали ще участва

Отново пламъци в Кран Монтана: Пожар избухна на мястото на голямата трагедия

Отново пламъци в Кран Монтана: Пожар избухна на мястото на голямата трагедия

Свят Преди 4 часа

При инцидента навръх Нова година загинаха 41 души

Осъдиха български шофьор на 7 години затвор в Гърция

Осъдиха български шофьор на 7 години затвор в Гърция

България Преди 4 часа

Той е участвал в тежка катастрофа с множество жертви през август миналата година

,

Лавина уби двама скиори във френските Алпи

Свят Преди 4 часа

Двамата мъже, на възраст около 30 години, са били част от група от четирима скиори, които са карали ски извън пистите без водач

Брутална катастрофа във Варна: Жена мина на червено и прати кола в подлез

Брутална катастрофа във Варна: Жена мина на червено и прати кола в подлез

България Преди 4 часа

,

Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

България Преди 5 часа

Той спечели бронза в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд

,

Френското правителство одобри оставката на Жак Ланг заради аферата "Епстийн"

Свят Преди 5 часа

Ланг бе подложен на натиск от страна на президента на Франция Еманюел Макрон, чиито подчинени го приканиха да "помисли" за репутацията на института

Четирима индийски студенти ранени при нападение с нож в руски град

Четирима индийски студенти ранени при нападение с нож в руски град

Свят Преди 5 часа

Руските следователи заявиха, че 15-годишен младеж е нападнал студентите с нож

.

Мелони осъди "враговете на Италия" след сблъсъците в Милано

Свят Преди 5 часа

Инцидентите станаха в първия цял ден от състезанията на Зимните олимпийски игри, на които Милано, финансовата столица на Италия, е домакин, заедно с алпийския град Кортина

<p>Кои са&nbsp;Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев</p>

Кървава развръзка на „Петрохан“: Открити са 3 тела на Околчица: Кои са издирваните Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев

България Преди 6 часа

Докато МВР извършва идентификация на откритите три тела над Враца, излизат нови подробности за ядрото на НАКЗТ и живота им в хижата-крепост. Кои са Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният син на Яни Макулев, чието изчезване разтърси страната?

Хронология на една предизвестена трагедия: Мистерията "Петрохан"

Хронология на една предизвестена трагедия: Мистерията "Петрохан"

България Преди 6 часа

Мистерията „Петрохан“ се разплита в кръв: От паравоенни структури под държавен чадър до масова екзекуция край Околчица – кой и защо ликвидира въоръжената организация, действала необезпокоявано години наред на крачка от София?

​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

Любопитно Преди 6 часа

Карди изпълнява серия от танцови движения, прокарва ръце по металното тяло на роота и накрая застава пред него, като му прави жест, сякаш ще целуне безизразното му лице

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

Ледена пързалка в каналите на Санкт Петербург

sinoptik.bg
1

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Семейство Кардашиян: Когато си милиардер, но пак си делиш сметката със сестрите си

Edna.bg

Годежи, раздели и големи имена: Мъжете в живота на Линдзи Вон

Edna.bg

Правилно ли е решението? Манчестър Сити надви Ливърпул след спорна дузпа (видео)

Gong.bg

Петзвезден Байерн Мюнхен! Луис Диас направи на пух и прах Хофенхайм

Gong.bg

Откриха мъртви тримата издирвани по случая „Петрохан”

Nova.bg

Какви са впечатленията на хора, срещали рейнджърите от хижа „Петрохан”

Nova.bg