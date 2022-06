Как да влияем на хората около нас – 5 съвета от психолози

З адавали ли сте си въпроса как трябва да се държите с хората около вас, за да успеете да повлияете на техните мисли и чувства и да ги накарате да се вслушват в думите ви?

Според психолозите съществуват някои лесни за изпълнение трикове, които могат да помогнат за постигането на тази цел.

Ето част от тях:

Поискайте услуга

Въпросният трик е известен като ефекта на Бенджамин Франклин. По времето когато видният американски политик, учен и изобретател бил член на законодателното събрание на щата Пенсилвания, той се изправил пред един неочакван проблем – неприкритата враждебност на свой колега. Въпросният човек бил богат и добре образован, а влиянието му в американското правителство ставало все по-голямо. По тази причина Франклин искал да изглади отношенията си с него. За да постигне това, той прибягнал до един хитър похват - решил да изпрати на опонента си писмо с молба да му даде назаем рядка книга, която била част от неговата колекция. Мъжът, чието име не е известно, веднага се съгласил, а седмица по-късно Франклин я върнал с благодарствена бележка. Твърди се, че от този ден нататък двамата станали отлични приятели.

Каква е причината за тази трансформация? Редица изследвания показват, че искането на услуги има подчертано положителен ефект върху отношенията между хората. Това е свързано с т. нар. теория за самовъзприятието. Според нея нашите нагласи се формират през наблюдението на собственото ни поведение и желанието ни да намерим в него смисъл, без да се фокусираме върху първопричината. Казано по друг начин – влизаме в ролята на страничен наблюдател, за да разберем собствените си постъпки. По тази причина, когато правим услуга на някого, в съзнанието ни той става положителен герой. По този начин ние оправдаваме своето действие – все пак не бихме направили нещо добро за лош човек, нали?

Слушайте и повтаряйте

Един от най-сигурните начини да повлияем на хората, с които общуваме, е като проявим емпатия, показвайки им, че разбираме как се чувстват. Можем да постигнем това, перифразирайки и повтаряйки онова, което нашия събеседник е казал. Целта на този похват е да се помогне на говорещия да чуе собствените си мисли. По този начин се улеснява вземането на решения или постигането на емоционално облекчение. Ако слушаме нашите приятели и перифразираме това, което са казали, под формата на въпрос, ние не само показваме, че сме вникнали в думите им, но и ги предразполагаме да ни споделят повече неща. В резултат те също ще се вслушват по-внимателно в казаното от нас, тъй като с поведението си сме демонстрирали искрена загриженост.

Правете комплименти

На пръв поглед това изглежда очевидно – ако ласкаете някого, този човек ще ви харесва повече. Психолозите обаче отбелязват, че това всъщност не е точно така. Важно е да се отбележи, че ако ласкателството изглежда неискрено, то може да има по-скоро негативен ефект. Според т. нар. теория за когнитивния баланс, предложена от Фриц Хайдер, за да има разбирателство и хармония между двама души, трябва да има баланс в мислите, емоциите и социалните отношения помежду им.

Подобна хармония е възможна само тогава, когато различните идеи на хората могат да съжителстват заедно без напрежение или конфликти. Според теорията това, което харесваме или не в някой друг човек, е свързано с баланса на взаимоотношенията ни с него. По тази причина, ако правите искрени комплименти на някой, който има високо самочувствие, вие ще му се харесате, тъй като потвърждавате мнението му за себе си. В същото време, ако ласкаете човек, който има ниско самочувствие, това най-вероятно ще има обратен ефект и ще му станете антипатични, тъй като думите ви ще са в разрез с начина, по който той се възприема. Това, разбира се, по никакъв начин не означава, че трябва да унижавате хората с ниско самочувствие.

Бъдете добронамерени

В своята книга „Как да печелим приятели и да влияем на другите“ известният американски писател и създател на курсове за личностно развитие Дейл Карнеги подчертава, че в никакъв случай не бива да акцентираме върху грешките, които някой допуска. Причината е, че това неизменно ще влоши отношенията ни с въпросния човек. Как тогава да му покажем, че греши? Според психолозите, има начин да изразим своето несъгласие, превръщайки това в добронамерен разговор, без да накърняваме егото на нашия събеседник.

