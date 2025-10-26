Любопитно

Гизем от „Игри на волята": Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

26 октомври 2025, 12:29
П онякога животът те изважда от играта, за да ти покаже, че има и по-голяма битка за водене. За Гизем Мазлъмова, наричана от феновете кралицата на изометрията, „Игри на волята“ приключва не с елиминация, а с интуиция - един необикновен сън, който променя всичко.

„Сънувах как мама ме вика и има нужда от мен“, разказва тя.

Ден по-късно се прибира у дома, за да заведе майка си на лекар - буквално в последния момент.

Гизем силно вярва, че нищо не е случайно - дори когато изглежда като загуба. В откровен разговор с Ваня Запрянова в „След Игрите“, тя признава, че е вярвала повече на съдбата, отколкото на стратегията. Говори за тренировките, за усилената подготовка с месеци, за ролята на спорта в живота ѝ, за пренебрегнатите елементи и за хляба, който е споделила с кучето от стопанството.

„Никога не свалям розовите си очила“, казва тя и се усмихва така, сякаш това е нейната броня.

Гизем разкрива как професията ѝ като кондиционен треньор на деца с увреждания не е просто работа, а мисия, вдъхновена от брат ѝ, който има детска церебрална парализа.

„Това, което правя, ми дава повече от пари - дава ми смисъл“, споделя тя.

Сред смеха и сериозните признания не липсват и пикантни теми - кого всъщност предпочита Гизем - Калин или Лапунов и какви са истинските ѝ отношения с Карина. „Нито една ситуация не е лоша или добра - ние решаваме как да я приемем“, добавя тя.

А за финал? Гизем не крие, че мечтае да се върне в Игрите. „Ако имам възможност за All Stars или “Sesame Турнири на волята” - бих тръгнала още сега“, казва с увереност човек, който е научил, че понякога най-големите победи не се случват на Арената, а след нея.

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube.и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

