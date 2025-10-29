Любопитно

Крис Еванс и Алба Баптиста посрещнаха първото си бебе

Алба Баптиста криеше бременността си от медиите

29 октомври 2025, 11:25
Крис Еванс и Алба Баптиста посрещнаха първото си бебе
Източник: Getty Images

К рис Еванс и Алба Баптиста посрещнаха първото си бебе заедно! Крис Еванс и Алба Баптиста вече са родители! Двойката, която държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите, посрещна бебето си по-рано този месец. Новината беше разкрита от TMZ, като изданието съобщи, че детето се е родило миналата събота в Масачузетс – щата, където двойката е установила своя дом.

Спекулациите за разрастването на семейството на Еванс и Баптиста започнаха преди известно време, когато бащата на Баптиста, Луис, сподели трогателен коментар в социалните мрежи. Луис отговори на фен, който му пожела честит Ден на бащата, като включи в поздрава и бащата на Крис – Робърт Еванс. „Много благодаря, скъпи Крис. Идва и твоят ред!“, гласеше съобщението.

В миналото Еванс е говорил открито за мечтата си да стане баща. „Надявам се“, каза той в интервю през ноември 2024 г. „Титлата баща е вълнуваща.“

  • Повече подробности за връзката на Еванс и Баптиста

Крис Еванс и Алба Баптиста се ожениха през 2023 г., като организираха две сватбени тържества – едно в САЩ и едно в Португалия, откъдето е родом Баптиста. Двойката пази подробностите около сватбата си в строга тайна, но Еванс разкри, че любимото му куче Доджър не е било част от церемонията. „Той е твърде развълнуван, твърде общителен човек“, каза Еванс пред E! News. „Той никога не би се концентрирал върху задачата. Щеше да иска да поздрави всеки един човек. Вероятно щеше да открадне шоуто.“

Не е известно точно кога двойката е започнала да се среща, но те потвърдиха романса си публично в социалните мрежи през 2022 г. Тогава Еванс сподели различни снимки и видеоклипове с нея.

В интервю за The Knot Еванс разказа някои детайли от предложението си за брак, като призна, че то не е минало съвсем по план. „Предложих брак на жена си на португалски“, каза той. „Тя е португалка, така че се научих как да казвам „Ще се омъжиш ли за мен?“ на португалски. Бях го упражнявал цяла седмица.“ „Бях много нервен, когато дойде време да го направя“, продължи той. „Всъщност мисля, че го оплесках, но все още го знам.“

Източник: www.hola.com    
Крис Еванс Алба Баптиста Бебе Родители Семейство Брак Сватба
Последвайте ни

По темата

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Toyota Corolla Concept е толкова радикален, че трудно може да го разпознаете

Toyota Corolla Concept е толкова радикален, че трудно може да го разпознаете

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 5 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 5 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 5 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 5 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Южна Корея &bdquo;позлати&ldquo; Тръмп със златна корона и десерт</p>

Тръмп се срещна с президента на Южна Корея в последния етап от обиколката си в Азия

Свят Преди 8 минути

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

България Преди 37 минути

Докато са на председателски съвет, за да си разпределят порциите и постовете в държавата, изтекоха проектите на бюджет на НЗОК и НОИ, и са меко казано скандални, заяви лидерът на ПП

<p>Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава</p>

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

България Преди 59 минути

Министърът на културата коментира и проверката в театралната школа, която носи неговото име

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Свят Преди 1 час

На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

България Преди 1 час

Машинистът е забелязал мъж, легнал на релсите и въпреки усилията, не е успял да спре

<p>Ноември ще подложи на изпитание 4 зодии - виж кои са те</p>

Ноемврийско предупреждение: Кои 4 зодии ще се сблъскат с най-много трудности

Любопитно Преди 1 час

Астролозите посочиха зодиакалните знаци, за които ноември 2025 г. ще бъде труден месец

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любопитно Преди 1 час

Сияна продължи да бъде обект на нападки в Къщата

<p>Плюс сайз модел: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми</p>

Плюс сайз моделът Тес Холидей: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми

Свят Преди 1 час

Стюардът е заявил, че ако ѝ "пука за детето, ще направя нещо, ще отслабна“

<p>САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО</p>

Румънското МО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Свят Преди 1 час

В Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Любопитно Преди 1 час

Гледайте епизода, за да разберете кой е човекът зад образа, предизвикал толкова крайни коментари

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

България Преди 1 час

Изследвания на проби в лаборатория са доказали наличието на бактерията във фермата с около 200 овце и 100 говеда

<p>Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа в Сърбия</p>

Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа на магистрала в Сърбия

Свят Преди 1 час

Детето, родено през 2009 г., е починало на място от получените при инцидента наранявания

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Любопитно Преди 1 час

Меган и Хари бяха облечени почти еднакво – със сини шапки на „Доджърс“, бели ризи и сини връхни дрехи

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Свят Преди 1 час

Париж се превръща в основна цел на хибридната война на Москва

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

България Преди 1 час

Тя е задържана за срок до 72 часа

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Свят Преди 1 час

Руският самолет Ил-20 не е подал полетен план за своята „разузнавателна мисия“ в международното въздушно пространство

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Давид от Big Brother призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Edna.bg

Горска сватба за Гризлито от „Игри на волята“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Лудогорец махна Мота и няма да спре дотук, обяви кой ще води отбора

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори за Sesame Купа на България

Gong.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg

Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

Nova.bg