Крис Еванс и Алба Баптиста посрещнаха първото си бебе

К рис Еванс и Алба Баптиста посрещнаха първото си бебе заедно! Крис Еванс и Алба Баптиста вече са родители! Двойката, която държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите, посрещна бебето си по-рано този месец. Новината беше разкрита от TMZ, като изданието съобщи, че детето се е родило миналата събота в Масачузетс – щата, където двойката е установила своя дом.

Chris Evans and wife Alba Baptista quietly welcome their first child https://t.co/W1sEpbP6zR pic.twitter.com/dA5p8ejI5Y — Page Six (@PageSix) October 28, 2025

Спекулациите за разрастването на семейството на Еванс и Баптиста започнаха преди известно време, когато бащата на Баптиста, Луис, сподели трогателен коментар в социалните мрежи. Луис отговори на фен, който му пожела честит Ден на бащата, като включи в поздрава и бащата на Крис – Робърт Еванс. „Много благодаря, скъпи Крис. Идва и твоят ред!“, гласеше съобщението.

В миналото Еванс е говорил открито за мечтата си да стане баща. „Надявам се“, каза той в интервю през ноември 2024 г. „Титлата баща е вълнуваща.“

Повече подробности за връзката на Еванс и Баптиста

Крис Еванс и Алба Баптиста се ожениха през 2023 г., като организираха две сватбени тържества – едно в САЩ и едно в Португалия, откъдето е родом Баптиста. Двойката пази подробностите около сватбата си в строга тайна, но Еванс разкри, че любимото му куче Доджър не е било част от церемонията. „Той е твърде развълнуван, твърде общителен човек“, каза Еванс пред E! News. „Той никога не би се концентрирал върху задачата. Щеше да иска да поздрави всеки един човек. Вероятно щеше да открадне шоуто.“

Chris Evans and Alba Baptista have welcomed their first baby, @TMZ reports. pic.twitter.com/w0kzTMcuzq — Pop Crave (@PopCrave) October 28, 2025

Не е известно точно кога двойката е започнала да се среща, но те потвърдиха романса си публично в социалните мрежи през 2022 г. Тогава Еванс сподели различни снимки и видеоклипове с нея.

В интервю за The Knot Еванс разказа някои детайли от предложението си за брак, като призна, че то не е минало съвсем по план. „Предложих брак на жена си на португалски“, каза той. „Тя е португалка, така че се научих как да казвам „Ще се омъжиш ли за мен?“ на португалски. Бях го упражнявал цяла седмица.“ „Бях много нервен, когато дойде време да го направя“, продължи той. „Всъщност мисля, че го оплесках, но все още го знам.“