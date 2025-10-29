Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

С офийската районна прокуратура обвини 26-годишна жена, нанесла телесна повреда на майка си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 октомври в апартамент в София, обвиняемата е ударила множество шамари по главата и лицето на пострадалата, бъркала с пръсти в устата ѝ, удряла я с ръце в областта на ръцете и гръдния кош.

Вследствие на ударите ѝ е причинила множество охлузвания и кръвонасядания.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да се внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.