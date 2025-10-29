България

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

Тя е задържана за срок до 72 часа

29 октомври 2025, 10:31
Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ
Източник: iStock photos/Getty images

С офийската районна прокуратура обвини 26-годишна жена, нанесла телесна повреда на майка си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 октомври в апартамент в София, обвиняемата е ударила множество шамари по главата и лицето на пострадалата, бъркала с пръсти в устата ѝ, удряла я с ръце в областта на ръцете и гръдния кош.

Вследствие на ударите ѝ е причинила множество охлузвания и кръвонасядания.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да се внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Източник: prb.bg    
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 4 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 4 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 4 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 4 часа

<p>САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО</p>

Румънското МО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Свят Преди 15 минути

В Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Любопитно Преди 21 минути

Гледайте епизода, за да разберете кой е човекът зад образа, предизвикал толкова крайни коментари

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Свят Преди 37 минути

Париж се превръща в основна цел на хибридната война на Москва

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Свят Преди 43 минути

Руският самолет Ил-20 не е подал полетен план за своята „разузнавателна мисия“ в международното въздушно пространство

Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн

Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн

Свят Преди 57 минути

Монархът не обърна внимание на протестиращия и продължи да общува с други членове на обществеността

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

България Преди 1 час

Сега ще има председателски съвет, заяви лидерът на ГЕРБ

Бързият влак Варна - София блъсна и уби човек край Тополи

Бързият влак Варна - София блъсна и уби човек край Тополи

България Преди 1 час

Все още се установява самоличността му

Herbalife отбеляза 15 години в България

Herbalife отбеляза 15 години в България

Любопитно Преди 1 час

Компанията събра близо 500 участници, за да отпразнуват устойчивия растеж, сплотената общност и ангажимента към здравословния начин на живот

<p>Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Най-продаваният модел в историята се сдоби с кросоувър версия през 2022 г., която сега е сериозно визуално ревизирана, идеален повод да разгледаме в детайли обновения модел

Дъщерята на Брижит Макрон - Типен Озиер

Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове

Свят Преди 1 час

Типен Озиер свидетелства в процес за кибертормоз срещу десетима обвиняеми

,

Една трета от руснаците нямат пари за храна

Свят Преди 1 час

Повечето руснаци говорят за подобряване на икономическата ситуация в страната на фона на войната срещу Украйна, сочи проучване на "Галъп"

<p>Столична община се готви за криза с боклука в &bdquo;Изгрев&ldquo;, &bdquo;Слатина&ldquo; и &bdquo;Подуяне&ldquo;</p>

Столична община се готви за кризисна организация с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

България Преди 1 час

Единственият допуснат кандидат до отваряне на оферта – фирмата „Сорико-Бакс“, не декриптира своето ценово предложение

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

Любопитно Преди 1 час

През април писмо, написано от един от оцелелите пътници, беше продадено за колосалните 399 000 долара

<p>Джей Ди Ванс: Примирието в ивицата Газа се спазва</p>

Джей Ди Ванс заяви, че примирието в Газа се спазва, на фона на атаки на Израел

Свят Преди 1 час

"Примирието се спазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци тук-там", каза Ванс

Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

Свят Преди 1 час

Киев заяви, че целта е да бъдат поразени военни и индустриални обекти, да се подкопае руската военна икономика и да се покаже на руснаците, че конфликтът вече не е далечен

<p>Радев и&nbsp;Османи обсъдиха евроинтеграцията&nbsp;на Косово</p>

Президентите на България и Косово обсъдиха евроинтеграцията на Западните Балкани

България Преди 1 час

Радев благодари на Вьоса Османи за подкрепата за българската общност в Косово

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Горска сватба за Гризлито от „Игри на волята“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Крис Евънс и Алба Баптиста станаха родители

Edna.bg

НА ЖИВО: Миньор Перник - Черно море, съставите

Gong.bg

Официално: ЦСКА се раздели с изпълнителния директор, обявява заместника му

Gong.bg

„Показвам как трябва да се постъпва”: Наталия Киселова се оттегли от поста си

Nova.bg

Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

Nova.bg