"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)

Изпълнението беше част от тържественото посрещане на Тръмп

26 октомври 2025, 16:21
П резидентът Доналд Тръмп се присъедини към малайзийски изпълнители в енергичен танц, отбелязвайки с настроение началото на своето азиатско турне, пише Fox News.

Белият дом нарече танцовите му движения в социалните мрежи „ТРЪМП ДЕНС – МАЛАЙЗИЙСКА ВЕРСИЯ“. Изпълнението беше част от тържественото посрещане на Тръмп, организирано от малайзийския премиер Анвар Ибрахим.

Петдневното пътуване на Тръмп ще включва срещи с новоизбрания японски премиер Санае Такаичи в Токио, както и с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея.

В неделя Тръмп ръководи подписването на мирно споразумение между Камбоджа и Тайланд. Той присъства на церемонията, по време на която камбоджанският премиер Хун Манет и тайландският премиер Анутин Чарнвиракул подписаха разширено споразумение за прекратяване на огъня на годишната среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

В присъствието на Тръмп: Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за мир

Споразумението задължава Тайланд да освободи 18 камбоджански войници, държани в плен, и предвижда двете страни да започнат изтеглянето на тежко въоръжение от границата.

„Направихме нещо, което мнозина смятаха за невъзможно“, заяви Тръмп. Премиерът на Камбоджа определи деня като „исторически“, а тайландският премиер отбеляза, че споразумението полага „основите за траен мир“.

Анвар Ибрахим приветства споразумението между Камбоджа и Тайланд, като в встъпителните си думи на срещата на върха заяви: „То ни напомня, че помирението не е отстъпка, а акт на смелост.“

След подписването на споразумението за прекратяване на огъня Тръмп сключи отделни икономически споразумения с Камбоджа и Тайланд. Освен това той подписа договори с Малайзия, свързани с търговията и добива на критични минерали. Тези споразумения са част от усилията на САЩ да разширят веригите си за доставки и да намалят зависимостта си от Китай, особено след като Пекин ограничи износа на ключови компоненти за технологичното производство.

Доналд Тръмп Азиатско турне Мирно споразумение Камбоджа Тайланд Икономически споразумения
