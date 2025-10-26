"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)

Китаристът Дечо сбъдна мечтата си и влезе във Войната на племената на “Игри на волята”

П резидентът Доналд Тръмп се присъедини към малайзийски изпълнители в енергичен танц, отбелязвайки с настроение началото на своето азиатско турне, пише Fox News.

Белият дом нарече танцовите му движения в социалните мрежи „ТРЪМП ДЕНС – МАЛАЙЗИЙСКА ВЕРСИЯ“. Изпълнението беше част от тържественото посрещане на Тръмп, организирано от малайзийския премиер Анвар Ибрахим.

President Trump landed in Malaysia, the Malaysians prepared a show for him, but instead got a private dance of the president... 🤣



You must love this cool president pic.twitter.com/2qWB9FPR5J — Israel & USA forever🎗️ (@israelUSAforeve) October 26, 2025

Петдневното пътуване на Тръмп ще включва срещи с новоизбрания японски премиер Санае Такаичи в Токио, както и с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея.

В неделя Тръмп ръководи подписването на мирно споразумение между Камбоджа и Тайланд. Той присъства на церемонията, по време на която камбоджанският премиер Хун Манет и тайландският премиер Анутин Чарнвиракул подписаха разширено споразумение за прекратяване на огъня на годишната среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Споразумението задължава Тайланд да освободи 18 камбоджански войници, държани в плен, и предвижда двете страни да започнат изтеглянето на тежко въоръжение от границата.

„Направихме нещо, което мнозина смятаха за невъзможно“, заяви Тръмп. Премиерът на Камбоджа определи деня като „исторически“, а тайландският премиер отбеляза, че споразумението полага „основите за траен мир“.

Анвар Ибрахим приветства споразумението между Камбоджа и Тайланд, като в встъпителните си думи на срещата на върха заяви: „То ни напомня, че помирението не е отстъпка, а акт на смелост.“

След подписването на споразумението за прекратяване на огъня Тръмп сключи отделни икономически споразумения с Камбоджа и Тайланд. Освен това той подписа договори с Малайзия, свързани с търговията и добива на критични минерали. Тези споразумения са част от усилията на САЩ да разширят веригите си за доставки и да намалят зависимостта си от Китай, особено след като Пекин ограничи износа на ключови компоненти за технологичното производство.