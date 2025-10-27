Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

С амо преди броени дни името на един българин оглави новинарските емисии в САЩ, след като бе избран за „Полицай на годината“ в Атланта, Джорджия. На 27 години, роденият в Лясковец Мирослав Петков е въплъщение на професионализма и дълга, както го описват от ръководството на местната полиция.

В първото си интервю пред българска медия – "Телеграфно подкастът", той разказва за рекордната акция, довела до приза, както и за предизвикателствата и философията на работата си.

Рекордната акция: 3 милиона долара наркотици, скрити в автобус

Голямата награда идва като признание за акция, при която Петков и неговият партньор успяват да конфискуват рекордно количество наркотици, оценено на 3 милиона долара. Акцията започва като обикновена проверка на пътя, след като полицаите забелязват пътно нарушение – шофьорът е държал телефон и изглеждал подозрително.

„Той избягваше контакт с нас, сменяше ленти, гледаше уплашено. Ръцете му трепереха, гласът му трепереше“.

Мирослав Петков споделя, че "след като водачът предава малко количество марихуана, забелязва кутии отзад във вана и веднага разбира, че има много повече от това“.

При опит за задържане, заподозреният оказва съпротива. „И той тогава тръгна да се дърпа, тръгна да се бие. И аз, и моят партньор успяхме да го задържим“. Наложило се е Петков да използва тейзър, за да осъществи ареста, като преди това е влязъл в колата, за да изгаси двигателя и да вземе ключовете, предотвратявайки бягство.

Впоследствие проверката на превозното средство разкрива смайваща пратка:

114 либри (близо 52 кг) амфетамин

35 либри (близо 16 кг) марихуана

6 кг кокаин, опакован във формата на тухли, сравними с тези, идващи от Мексико и картелите

73 500 долара кеш в различни банкноти

„Той нямаше оръжие, не е бил арестуван много пъти. И това го прави перфектното муле. Лети под радара на полицията,“ коментира Петков.

Източник: Телеграфно подкастът

Полицай №1 в Атланта по арести

Въпреки че е в системата отскоро – официално започва работа на 30 юни 2022 г. – за по-малко от три години Мирослав Петков се изкачва до върха. Самият той гледа на работата си с голяма доза скромност: „За мен това е просто работа. Да, радвам се, че получих наградата. Но аз просто ходя всеки ден на работа и искам да направя най-доброто, което мога да направя“.

А Петков води и в класацията по задържания в града. „Аз водя Атланта в арести. В периода от 1 септември 2024 г. до 1 юни 2025 г съм извършил 200 ареста, чрез които имам над 40 оръжия, които съм конфискувал“

Българинът, който не забравя корените си

Мирослав Петков е емигрирал в Америка през 2007 г., когато е бил едва на 7 години. Въпреки дългия си престой зад океана, той говори изключително добре български, което дължи на връзката си с родината. „Докато бях ученик, аз се прибирах всяко лято в България за почти цялото лято. И дори след ученическите ми години, винаги съм се прибирал в България за месец или повече“.

Неговата годеница е от Асеновград, а самият той е от Лясковец. Понастоящем тя гледа децата им в Америка.

Въпреки че не може да си спомни конкретната причина, поради която е решил да стане полицай, той я свързва с усещането за призвание и с обстановката в Атланта по време на COVID пандемията.