Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

П ървият напуснал Къщата на Big Brother този сезон предизвика истинска буря от мнения – темите за религията и хомосексуалността разделиха зрителите и поставиха важни въпроси за обществото ни.

В този епизод влизаме в личния свят на Мути, за да разберем какво може да отприщи словесната агресия, къде свършва толерантността и започват предразсъдъците, какво е да търсиш признание в шоубизнеса и как изглежда работата в психиатричен затвор.

Противоречив и емоционален разговор. Гледайте епизода, за да разберете кой е човекът зад образа, предизвикал толкова крайни коментари.