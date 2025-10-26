Любопитно

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Красивата Мина Стоянова седна на стола на „Голямата сестра“, където отговори на всички неудобни въпроси на водещата Елена Сергова

26 октомври 2025, 16:23

Т я загуби доверието на зрителите с действията си в Big Brother, но не и желанието си да бъде чута. Красивата Мина Стоянова седна на стола на „Голямата сестра“, където отговори на всички неудобни въпроси на водещата Елена Сергова. Родена ли е със „златна лъжичка в устата“? И защо определя Сияна като момиче с „леко поведение“?

22-годишната студентка по фармация не скри, че е силно разочарована от развоя на събитията. Стоянова е била убедена, че именно Лена ще напусне Къщата, затова резултатът от вота я е изненадал.

Източник: NOVA

Мина коментира и отношенията си с мъжете в шоуто – агресивният Иван, тираджията Калин, емоционалният Стефан и Валентин, към когото показа симпатии. Тя призна, че избухването ѝ срещу Иван по време на едно от лайф изданията е било провокирано от лични травми и натрупано напрежение, а спорът е „погалил женското ѝ его“.

За Калин, който е с над 30 години по-възрастен, Мина е категорична - усещала е, че той я заглежда. Стефан тя определи като „бета“ мъж, твърде зависим от жена си, а отношенията с Валентин нарече невъзможни, защото по нейните думи самата тя е „кифла“.

Мина не подмина и темата за напрежението между нея и Сияна. Тя призна, че съжалява за част от поведението си и днес вижда много общо между себе си и съквартирантката. Фармацевтката е осъзнала, че именно тя е дала тон за по-остро отношение на Елена и Ебру към момичето. Съжалява ли Мина за думите си към Сияна?

Мина разкри, че е искала да „счупи стереотипа“, че една жена не може да бъде и красива, и умна. По думите ѝ, тя е успяла да го докаже. Участничката коментира и скандалната случка от миналото си, в която е била подведена под отговорност заради побой над друга жена. Стоянова разказа за по-буйното си поведение преди години и тежките последици, които това е имало за нея.

Младата красавица сподели и за последната си връзка с по-възрастен мъж. По думите ѝ, той е бил не просто партньор, а фигура, напомняща баща, което е оставило дълбока емоционална травма. Мина разказа за токсичната динамика между тях и призна, че вече търси по-зрели и уравновесени мъже.

Мина разкри, че учи паралелно фармация в Украйна и България. Образованието ѝ протича на украински и английски, като цената на обучението в чужбина е значително по-висока. Причината да учи в две държави е желанието ѝ да придобие международна квалификация и да изгради стабилна кариера.

Според Мина обвързаната жена не трябва да излиза по барове без мъжа си, защото това руши доверието в отношенията. Тя мечтае за стабилно семейство и собствена аптека - цел, която нарича своя най-голяма амбиция. Как се е сдобило едно 22-годишно момиче с няколко апартамента? Защо мечтае да отвори собствена аптека в София? И как си представя живота след Big Brother?

Гледайте епизода на "Голямата сестра Podcast" в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.  

Мина Стоянова Big Brother Голямата сестра Елена Сергова фармация отношения скандал
