7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

С едеметажна жилищна сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства, предаде ТРТ Хабер.
Gebze'de 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.— NE KADAR OLDU? (@ne_kadarolduTR) October 29, 2025
Enkazın içinde en az 7 kişi olduğu tahmin ediliyor.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/bMBC6Zppck
По информацията на валията на Коджаели Илхами Акташ към момента причината за срутването на сградата остава неизяснена, като на място се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема и не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването.
GEBZE'DE 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ— NTV (@ntv) October 29, 2025
7 katlı binanın 5 katında daire olduğu belirtiliyor. Enkaz altında 7 kişi kalmış olabilirhttps://t.co/ODvpSsQbeu
Foto: AA pic.twitter.com/3AgrvxIFcR
По думите на Зинхур Бююкгьоз, кмет на Гебзе - град в околностите на Истанбул - в сградата вероятно е имало петчленно семейство.
Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya said Wednesday that five people are thought to be trapped under the rubble of a building that collapsed "suddenly" in the Gebze district of the northwestern Kocaeli province— The New Region (@thenewregion) October 29, 2025
“Search and rescue operations are ongoing under the coordination… pic.twitter.com/on1vasogrC
Към момента екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) работят по разчистването на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията.
🔴Gebze'de çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan anne, baba ve 3 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Enkazın yakınındaki binalar mühürleniyor pic.twitter.com/IS92NDGlzE— GZT (@gztcom) October 29, 2025