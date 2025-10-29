Свят

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията

29 октомври 2025, 11:09
7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките
С едеметажна жилищна сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства, предаде ТРТ Хабер. 

По информацията на валията на Коджаели Илхами Акташ към момента причината за срутването на сградата остава неизяснена, като на място се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема и не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването.  

По думите на Зинхур Бююкгьоз, кмет на Гебзе - град в околностите на Истанбул - в сградата вероятно е имало петчленно семейство. 

Към момента екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) работят по разчистването на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията. 

