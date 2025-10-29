България

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

129 гласуваха "за", "против" - 77 и въздържали се -17

Обновена преди 9 минути / 29 октомври 2025, 11:18
Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента
Източник: БГНЕС

Р ая Назарян, номинирана от парламентарната група ГЕРБ-СДС, беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание. Тя получи подкрепата на 129 народни представители, 77 бяха против,  14 се въздържаха.

"Възраждане" издигнаха за поста Цончо Ганев, зам.-председател на 51-вия парламент. За него гласуваха четирима, против - 118, въздържаха се 62 депутати.

В началото на днешното пленарно заседание, след откриването му, Наталия Киселова ("БСП-Обединена левица") обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста.

"Приемам този избор с респект и ангажираност", заяви Рая Назарян след като пое председателския пост на 51-вото Народно събрание и ръководството на пленарното заседание. 

"Позицията на председател на парламента не е пост, а задача да организира работата му, да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му", изтъкна тя.

"Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция, затова и дължимата грижа е отвъд личните, политически и професионални предпочитания", подчерта Назарян. И декларира, че ще работи Народното събрание да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявана неговата многообразност. 

Успехи и мъдрост във воденето на парламента ѝ пожела от името на ПГ на ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов, зам.-председател на групата, а колегата ѝ Георги Кръстев ѝ поднесе букет от червени рози. 

Преди да пристъпят към избор на председател на 51-вото НС депутатите одобриха процедурните правила за това.

Рая Назарян е магистър по право с 15 години юридически стаж, 13 от които е адвокат към Софийската адвокатска колегия, прочете при представянето на номинацията Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС. 

Избирана е за народен представител в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание. В 49-ия парламент е председател на Комисията за превенция и противодействие на корупцията. 

Рая Назарян е председател на 50-ото Народно събрание. 

В настоящия парламент, до момента, беше зам.-председател на НС, както и зам.-председател на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, и член на Комисията по конституционни и правни въпроси.

Тя притежава високи професионални качества и в отношенията си с народните представители винаги е спазвала високи етични стандарти, посочи Сачева. Работата ѝ във всички легислатури по безспорен начин доказва високата ѝ юридическа експертиза, способността ѝ да работи в екип, да организира работния процес, да води преговори, както и да търси и намира консенсус с различните парламентарни групи в българския парламент, изтъкна Сачева. С тези мотиви ПГ ГЕРБ-СДС убедено предлага Рая Назарян за председател на 51-вото НС, обяви Сачева. 

Източник: БТА/Нелли Желева    
Рая Назарян НС председател
Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

Toyota Corolla Concept е толкова радикален, че трудно може да го разпознаете

Toyota Corolla Concept е толкова радикален, че трудно може да го разпознаете

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 5 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 5 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 5 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 5 часа

