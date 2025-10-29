Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

Х убаво е да се направи проверка и резултатите да бъдат публично оповестени. С тези думи министърът на културата Мариан Бачев коментира проверките, които разпореди кметът на столичния район "Изгрев" на театралната школа “Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, намираща се в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936”.

В публикация във Facebook във вторник Делян Георгиев посочва, че „проверката ще продължи до края”. Тя беше започната, след като преподавател от школата - актьорът Росен Белов, беше задържан по обвинения за принуда, част от скандала с вече бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, припомня NOVA.

Министърът на културата отрече твърденията за оказван натиск, направени от кмета на "Изгрев".

"Изпратена му е нотариална покана. Къде е притискането? Той изказва неверни твърдения, с които уронва престижа ми. Това е единственият официален и законен начин, по който мога да реагирам. Само така мога да се защитя", подчерта той.

И беше категоричен, че не се притеснява от нищо. "Не мога да разбера – когато аз казвам, че може да се направи проверка по всяко време, той да твърди: „Аз ще направя проверка и никой не може да ми оказва натиск“. Малко ми е странна ситуацията. Аз съм казал „да“ и дори го написах във Facebook. Казах: „Направете проверка и моля резултатите да бъдат публично оповестени“", заяви министърът.

И попита как може нотариално заверена да се смята за натиск. "Нали някой трябва да я занесе – това е напълно нормално. Защо да има натиск?".

Бачев допълни: "Три дни се говори как с Росен Белов сме съдружници. Най-нормално е да се провери – предполагам, че интелигентността на всекиго подсказва, че Търговският регистър ясно показва историята. От друга страна се коментира кои са членовете на фондацията, която е в частна полза. Това са мои роднини, разбира се, защото имам доверие на близките си. Това не е държавна структура. Така че не виждам проблем".

По думите му с Росен Белов не са се виждали от седмици.

"Преекспонира се нещо, към което нямам отношение. Особено пък това, че името му се свързва с Министерството на културата – това е пълен абсурд. Нито колегата ми Росен Белов е бил част от Министерството на културата, нито е бил в трудово-правни отношения с нас във фондацията. Работил е на граждански договор, както и останалите ми колеги. Аз не виждам казус. Затова съм изумен от преекспонирането на ситуацията. Не ме смущава разследването срещу него. Той е пълнолетен гражданин, който отговаря за постъпките си", подчерта министърът.