Румънското МО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Р умъния и други членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“, съобщи днес министерството на отбраната на Румъния, цитирано от Ройтерс.

Министерството уточнява, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.

Въпреки това в Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи.

След края на Студената война Съединените щати постепенно намалиха военното си присъствие в Европа, което преди това беше значително и предимно съсредоточено в Германия. С нарастващото напрежение в Източна Европа и новите предизвикателства за сигурността, фокусът на НАТО и САЩ се измества към Източния фланг на Алианса.

В този контекст САЩ засилиха присъствието си в страни като Румъния и България. Румънската база „Михаил Когълничану“ край Констанца се утвърди като ключово съоръжение, способно да приеме ротационни американски сили и да подкрепя съвместни учения с НАТО. Генерални секретари на Алианса, включително Андерс Фог Расмусен и Йенс Столтенберг, многократно подчертаваха необходимостта от по-видимо военно присъствие в Източна Европа за гарантиране на сигурността на съюзниците.

По време на президентството на Доналд Тръмп Вашингтон постави акцент върху увеличаване на отбранителните разходи на европейските съюзници и преразглеждане на приоритетите за разполагането на американски войски в чужбина.