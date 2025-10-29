Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа на магистрала в Сърбия

Е дно дете загина, а седем други деца и един мъж бяха ранени при тежък пътен инцидент на магистралата Нови Сад – Белград рано тази сутрин, 29 октомври.

Инцидентът е станал около 3:30 часа сутринта след тол станцията в посока Белград, когато микробусът излязъл от пътното платно, пробил мантинелата и е паднал в канавка.

Jedan dečak je poginuo, sedmorica su povređena, kao i vozač kombija u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prethodne noći na auto-putu Novi Sad–Beograd posle naplatne rampe pic.twitter.com/Q1T9usSvDF