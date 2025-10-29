Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

М еган Маркъл и принц Хари бяха забелязани да се наслаждават на романтична среща по време на четвъртия мач от Световните серии между Лос Анджелис Доджърс и Торонто Блу Джейс.

Суперзвездната двойка, която често се появяваше на екрана, докато наблюдаваше действието от първите редове на стадион „Доджър“, изглеждаше в чудесно настроение. И двамата носеха официален мърчандайз на отбора за големия мач.

Meghan Markle and Prince Harry have arrived at Dodger Stadium for #WorldSeries Game 4 🤩 pic.twitter.com/sZDP99mj2V — MLB (@MLB) October 29, 2025

Меган и Хари бяха облечени почти еднакво – със сини шапки на „Доджърс“, бели ризи и сини връхни дрехи. В един момент херцогът и херцогинята на Съсекс се изправиха и аплодираха домакините. Малко преди началото на мача MLB публикува видео, в което двамата се усмихват и поздравяват феновете, докато влизат на стадиона.

Prince Harry and Duchess Meghan clapping as they’re in the roll call for being part of the contingent making up the star studded ⭐️✨ attendance at the LA Dodgers Vs Blue Jays World series game at The Dodgers Stadium. pic.twitter.com/3tlwzeq3BM — Glow Lee (@GlowanneLee) October 29, 2025

Присъствието им предизвика радост в социалните мрежи. Един коментатор написа, че появата на двойката е дала на събитието „кралски печат на одобрение“. „Обичам да виждам световни икони да представят Лос Анджелис!“, добави друг фен. „Доджърс обединяват света шапка по шапка.“

Meghan Markle and Prince Harry enjoy date night at Dodgers’ World Series game https://t.co/OJvH83Vdk4 pic.twitter.com/ytG2HDrlLE — Page Six (@PageSix) October 29, 2025

Появата им на стадиона дойде само два дни след като Хари и Меган се потопиха в духа на Хелоуин с весел ден в тиквена ферма. През уикенда Маркъл сподели клип, на който се вижда как шестгодишният принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет си избират тикви.

41-годишният Хари и 44-годишната му съпруга се държаха за ръце, докато наблюдаваха как Арчи тича наоколо. В друг кадър се вижда как момчето преминава през царевичен лабиринт, а в трети — как Меган бута Лилибет в количка, пълна с тикви.

След като семейството избра своите тикви, те ги превърнаха във весели фенери.