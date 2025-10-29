България

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Докато са на председателски съвет, за да си разпределят порциите и постовете в държавата, изтекоха проектите на бюджет на НЗОК и НОИ, и са меко казано скандални, заяви лидерът на ПП

29 октомври 2025, 11:33
Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
Какво разказаха част от замесените в случая

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК разглеждат план-сметките на двете институции

Управляващата коалиция подписва за ротацията на председателя на НС

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

"Докато управляващите са на председателски съвет, за да си разпределят порциите и постовете в държавата, изтекоха проектите на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния осигурителен институт (НОИ). И са меко казано скандални". 
Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев.

"Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите и да не се окаже истина. За съжаление обаче всичко това е разпратено към социалните партньори за малката Тристранка", добави той и обяви, че "няма една стотинка за младите лекари". 

Бившият финансов министър показа проектобюджета на НЗОК за 2026 г. в евро и посочи, че "има почти 1 милиард допълнителни приходи и няма една стотинка за младите лекари, въпреки че вчера късаха управляващите ризи как с този бюджет щял да им бъде решен на младите лекари, медицинските сестри и всички други, работещи в сферата на здравеопазването, проблемът". 

По думите му управляващите "са бръкнали в джоба на хората на минимална работна заплата", от които "всеки месец ще вземат по едни 30 лв.".

"След това са бръкнали в джоба на всички работещи и фирми – 600 лв. на година допълнителни осигуровки за пенсии, срещу което получавате това, което е записано в закона, швейцарското правило, което така или иначе трябва да се получи и за което така или иначе без увеличените осигуровки има възможност да се покрият увеличените разходи", добави още Василев и допълни, че са замразени майчинските и социалните плащания. 

В държавния бюджет, сигурен е той, "за прасето-касичка ще има едни много големи пари". 

Лидерът на ПП определи това като "абсолютно скандално" и посочи, че "това нещо става с подписа на министъра от БСП" Борислав Гуцанов.

"Гуцанов, ако с подписа си внесе този бюджет, това означава, че БСП са се отказали напълно от всякакви видове социални политики и са се присъединили към кочината на голямото "Д", каза още Василев. 

Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)

Максималният осигурителен доход според него трябва да се вдига с темпа, с който се вдига средната работна заплата, както трябва да се вдига и минималната работна заплата. 

По отношение на санкциите, наложени от САЩ на "Лукойл" и "Роснефт", съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков коментира, че още от обявяването на санкциите се опитват да разберат какъв е планът на българското правителство за действие.

"Това, което получаваме, са бодряшките отговори, че до 31 декември гориво има", каза той и отбеляза, че е изключително важно да се знае какъв е планът на кабинета.

Източник: БГНЕС    
Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Преди 5 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Преди 5 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Преди 5 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Преди 5 часа

