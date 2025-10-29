Плюс сайз моделът Тес Холидей: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми

П люс сайз моделът Тес Холидей сподели, че наскоро стюард ѝ е казал да отслабне, което я е оставило в „състояние на шок“, предаде New York Post.

40-годишната жена разказа, че е летяла в първа класа на United от Тампа, Флорида, със своя 9-годишен син, когато е станала, за да използва тоалетната в самолета.

„Бях в тоалетната и хълбокът ми удари бутона за повикване на стюарда“, каза тя пред People. „Когато излязох от тоалетната, стюардът започна да ми казва, че са забелязали, че пътувам с детето си, и че отслабването ще бъде в мой най-добър интерес.“

Тя каза, че той продължил да ѝ разказва за сестра си, която била „много, много едра, вероятно моя размер“, която наскоро била дискриминирана по време на полет.

„Каза, че и сестра му трябва да отслабне, и че дългосрочният ефект върху телата ни не е добър за здравето ни“, каза тя. „Това продължи около 10 минути и мисля, че просто бях замръзнала. Не исках да вдигам скандал, защото синът ми летеше с мен, но също така бях в състояние на шок.“

Холидей каза в TikTok видео, че полетът е бил важен и за сина ѝ, защото това е било първият му път в първа класа, откакто е бил малък.

„Той е летял, когато е бил бебе, но не си спомня, така че това беше наистина вълнуващо преживяване за него“, обясни тя.

Тя каза във видеото, че стюардът споменал, че някой е подал жалба до United срещу сестра му заради теглото ѝ, и че United се е свързал с него и е казал неща за сестра му, които „го накарали да се чувства неудобно“, но той „се съгласил, че тя наистина трябва да отслабне“.

Звездата на Cosmopolitan UK каза, че стюардът е заявил,„ че ако ми пука за детето ми, ще направя нещо, ще отслабна“.

„След това продължи да ми казва, че заради размера ми се заблуждавам, ако мисля, че не трябва да отслабна“, твърди тя.

Холидей каза, че знае, че хората, които чуват историята ѝ, може да си помислят, че той просто е искал да бъде полезен.

„Това не е въпросът“, подчерта тя. „Не се казват такива неща на хората. Той каза още куп други неща. Разговорът продължи прекалено дълго. За щастие, се измъкнах от разговора, когато друг пътник дойде да използва тоалетната.“

В края на видеото тя добави, че същият стюард се върнал до седалката ѝ, предлагайки закуски, и уж дал на сина ѝ желирани бонбони, за да не бъде „изкушен“.

В коментар след видеото Холидей каза, че е „говорила с United и те казаха, че ще предадат информацията и ще говорят със служителя. Също така им казах, че не искам някой да загуби работата си. Просто искам те да са наясно и може би да направят обучение за чувствителност, за да не се случва отново“.