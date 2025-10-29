Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Д женифър Лорънс не е против пластичната хирургия. Всъщност, звездата от „Игрите на глада“, на 35 години, каза, че обмисля операция за уголемяване на гърдите и разкри всички процедури, които е правила, в интервю за The New Yorker, цитирано от Daily Mail.

Актрисата каза, че „нищо не се е върнало във форма“ след като е посрещнала второто си дете

по-рано тази година със съпруга си Кук Марони. „Всичко почти се върна във форма след първото дете“, каза тя, говорейки за първата си бременност с най-големия си син, Сай. „С второто – нищо не се върна във форма“.

Лорънс заяви, че планира да заснеме гола сцена пред камерата следващата пролет – но това не е единствената причина, поради която обмисля уголемяване на гърдите. Актрисата каза, че пак би си направила операцията, дори ако не беше известна актриса. „Може би нямаше да бързам толкова за часа за преглед“, каза звездата, добавяйки: „Но мисля, че да“.

По отношение на подобренията, които вече е правила,

Лорънс призна, че си слага ботолинов токсин, но каза, че е наясно с факта, че трябва да използва челото си, за да изразява емоции като актриса.

Тя разкри също, че не си слага филъри, защото те се виждат на камера. Лорънс уточни, че не си е правила лифтинг на лицето, но добави: „Повярвайте ми, ще си направя!“. На друго място в интервюто, Лорънс най-накрая разкри пола на второто си дете, като сподели за борбата си с тревожността след раждане.

Звездата посрещна второто си бебе, сега на над шест месеца, през март със съпруга си, директора на художествена галерия Кук. Докато говореше за новия си филм, екранизация по романа на Ариана Харвич „Умри, моя любов“, продуциран от Мартин Скорсезе, тя разкри, че е посрещнала втори син – чието име може би е намекнала случайно през септември.

Тя каза, че с раждането на първото си дете Сай през февруари 2022 г. „не е имала лош следродилен период“. За разлика от това, тя каза за второто си дете: „Имах по-лош следродилен период с второто си, но първия път единственото, с което воювах, беше останалият свят“.

„Просто си мислех, че всеки път, когато спеше, е мъртъв“,

каза носителката на Оскар. „Мислех си, че плаче, защото не харесва живота си, или мен, или семейството си. Мислех си, че правя всичко грешно и че ще съсипя децата си“.

Лорънс каза, че ѝ е предписан Zurzuvae, наскоро разработено лекарство, за да ѝ помогне със следродилната тревожност. Тя разказа история за това как е плакала, докато е задавала въпрос на ChatGPT относно кърменето, и каза, че любезният отговор от чатбота с изкуствен интелект я е направил още по-тревожна и още повече се е усъмнила в себе си.

„Правиш най-невероятното нещо за своето бебе. Ти си толкова любяща майка“, беше ѝ казал той, но тя заяви, че фактът, че робот ѝ казва това, я е накарал да се усъмни в искреността на други хора, които са ѝ казвали същото.

По време на същото интервю, звездата от „Без лоши чувства“ говори за дългогодишната си борба с тревожността. „Чувствам се сякаш съм водена от тревожност“, сподели тя в един момент. „Когато бях дете, успокоявах тревожността си, като се опитвах да бъда добра, да правя правилното нещо, за да не разстроя Бог или родителите си“.

В интервю от 2022 г. за Vogue, Лорънс сподели за радостта от това да стане майка за първи път,

разкривайки, че раждането на Сай „ѝ се е сторило, че целият ѝ живот е започнал отначало“. „Просто зяпах. Бях толкова влюбена. Влюбих се и във всички бебета навсякъде. Новородените са просто толкова невероятни“, възкликна тя.

На друго място в разговора тя описа: „Искам да кажа, еуфорията от Сай е просто – Боже, невъзможно е. Сърцето ми се разшири до капацитет, за който не знаех. Включвам и съпруга си в това“.

Родената в Кентъки Лорънс и Кук се ожениха през октомври 2019 г. в имението Белкур в Нюпорт, Роуд Айлънд.