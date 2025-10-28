Любопитно

28 октомври 2025
Н а 28 октомври почитаме паметта на светите мъченици Терентий, Неонила и децата им - Параскева Иконийска и на преподобния Стефан Саваит.

На този ден, както често се случва през годината, се почита паметта на повече светци от различни епохи. Защото светците на Църквата през 2000-годишния й живот са стотици хиляди.

Терентий, Неонила и децата им били християни и живеели в Сирия в средата на трети век, по времето на император Деций.

Семейството им било истинска "домашна църква" по израза на апостол Павел. Те спазвали Божиите заповеди и били за пример на останалите хора. А когато започнало масовото гонение, известно като "Дециево", двамата съпрузи, а след тях и децата им, отказали да се отрекат от вярата си. Макар да имали възможност да заминат и да се скрият, те заявили: "Нашето заминаване ще всее паника сред другите християни. А Църквата не се крепи на бегълци, но на подвижници и мъченици". Така цялото семейство безмилостно било убито с меч през 250 година. 

Параскева Иконийска (тя е различна от мъченицата Параскева Римлянка и преподобната Параскева Епиватска) била родена в края на трети век в град Икония, област Ликаония, Южна Мала Азия.

Родителите й били християни и кръстили дъщеря си така, защото била родена в петък (на гръцки "параскеви"), а петък е денят на Христовата изкупителна смърт. Параскева израснала като убедена християнка и помогнала на много хора да опознаят, и да приемат вярата в Спасителя Христос. Но по време на гоненията при император Диоклетиан тя била измъчвана и убита заради вярата си в Икония, в 303 г. 

В този ден почитаме и учения монах Стефан от лаврата на свети Сава (затова наречен Саваит) в Палестина.

Подвижническият му живот бил съчетан с голяма любов към богословието и забележително умение в свещената поезия. Съставил много богослужебни поетични текстове. Живял и като отшелник, той се упокоил в края на осми век.

На 28 октомври, според църковния календар, имен ден празнуват Параскева, Кева, Лъчезар, Лъчезара и производните им.

 

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
имен ден параскева 28 октомври празник
