Свят

Мицотакис е с положителен тест за COVID-19

Според официални представители, Мицотакис има много леки симптоми

29 октомври 2025, 11:19
Мицотакис е с положителен тест за COVID-19
Източник: БТА

Г ръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис е дал положителна проба за COVID-19.

Новината съобщиха от кабинета му.

Според официални представители, Мицотакис има много леки симптоми и от тази сутрин е в офиса си, съобщи в. „Катимерини“.

Той ще участва чрез видеоконферентна връзка в заседанието на кабинета, насрочено за обяд, и ще присъства на събитието в Министерството на отбраната, както е планирано, носейки защитна маска, тъй като то ще се проведе на открито, заявиха източниците. 

Вижте в нашата галерия: "Флурона": Симптоми и съвети при едновременна инфекция с грип и COVID-19

"Флурона": Симптоми и съвети при едновременна инфекция с грип и COVID-19
8 снимки
флурона
флурона
флурона
флурона

COVID-19 е инфекциозно заболяване, причинено от вируса SARS-CoV-2, нов коронавирус. За първи път идентифицирано през декември 2019 г. в Ухан, Китай, заболяването бързо се разпространи в световен мащаб, което доведе до световна пандемия.

Симптомите на COVID-19 са изключително променливи, вариращи от леки респираторни проблеми до тежко заболяване.

Честите симптоми включват:

  • висока температура,
  • кашлица,
  • умора,
  • загуба на вкус или обоняние и
  • задух.

Вирусът се разпространява предимно чрез дихателни капчици, отделени, когато заразен човек кашля, киха или говори, а при определени условия може да се предава и по въздушно-капков път.

Първоначалното огнище в Ухан бързо ескалира, като случаи се появиха в множество страни в началото на 2020 г.

През март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) официално обяви COVID-19 за пандемия, подчертавайки широкото му глобално предаване и сериозно въздействие. В отговор правителствата по света приложиха безпрецедентни мерки за обществено здраве, включително национални локдауни, ограничения за пътуване, насоки за социално дистанциране и задължително носене на маски, целящи да ограничат разпространението на вируса и да предотвратят претоварване на здравните системи.

Пандемията оказа дълбоко въздействие върху почти всеки аспект от човешкия живот. Здравните системи бяха изправени пред огромен натиск, икономиките претърпяха значителни спадове, а социалните взаимодействия, образованието и работната среда бяха драстично променени. В резултат на изключителни научни усилия, множество високоефективни ваксини бяха разработени, тествани и приложени в рамките на една година, процес, който обикновено отнема много години.

Наред с кампаниите за ваксинация, разработването на антивирусни лечения и подобрените протоколи за интензивно лечение изиграха решаваща роля в управлението на болестта.

Ключови аспекти на пандемията включваха появата на множество вирусни варианти, като Алфа, Делта и Омикрон, всеки от които представяше различни профили на предаваемост и тежест, което наложи постоянни корекции на стратегиите за обществено здраве.

Феноменът „дълъг COVID“, при който индивиди изпитват продължителни симптоми в продължение на седмици или месеци след остра инфекция, също се превърна в сериозен проблем.

Източник: БГНЕС    
Кириакос Мицотакис Гръцки премиер Заразен с Пандемия Леки симптоми Видеоконферентна връзка Гърция Държавни ръководители Противоепидемични мерки
Последвайте ни

По темата

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Полезно ли е свинското месо за кучетата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 5 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 5 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 5 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 5 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Южна Корея &bdquo;позлати&ldquo; Тръмп със златна корона и десерт</p>

Тръмп се срещна с президента на Южна Корея в последния етап от обиколката си в Азия

Свят Преди 8 минути

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

България Преди 37 минути

Докато са на председателски съвет, за да си разпределят порциите и постовете в държавата, изтекоха проектите на бюджет на НЗОК и НОИ, и са меко казано скандални, заяви лидерът на ПП

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

Свят Преди 46 минути

Светът ще трябва да изчака известно време, преди да разбере пълния мащаб на бурята, каза метеорологът от Fox Weather Грег Даймънд

<p>Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава</p>

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

България Преди 59 минути

Министърът на културата коментира и проверката в театралната школа, която носи неговото име

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Свят Преди 1 час

На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията

<p>Ноември ще подложи на изпитание 4 зодии - виж кои са те</p>

Ноемврийско предупреждение: Кои 4 зодии ще се сблъскат с най-много трудности

Любопитно Преди 1 час

Астролозите посочиха зодиакалните знаци, за които ноември 2025 г. ще бъде труден месец

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любопитно Преди 1 час

Сияна продължи да бъде обект на нападки в Къщата

<p>Плюс сайз модел: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми</p>

Плюс сайз моделът Тес Холидей: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми

Свят Преди 1 час

Стюардът е заявил, че ако ѝ "пука за детето, ще направя нещо, ще отслабна“

<p>САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО</p>

Румънското МО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Свят Преди 1 час

В Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Любопитно Преди 1 час

Актрисата каза, че „нищо не се е върнало във форма“ след като е посрещнала второто си дете по-рано тази година със съпруга си Кук Марони

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Любопитно Преди 1 час

Гледайте епизода, за да разберете кой е човекът зад образа, предизвикал толкова крайни коментари

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

България Преди 1 час

Изследвания на проби в лаборатория са доказали наличието на бактерията във фермата с около 200 овце и 100 говеда

<p>Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа в Сърбия</p>

Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа на магистрала в Сърбия

Свят Преди 1 час

Детето, родено през 2009 г., е починало на място от получените при инцидента наранявания

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Любопитно Преди 1 час

Меган и Хари бяха облечени почти еднакво – със сини шапки на „Доджърс“, бели ризи и сини връхни дрехи

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Свят Преди 1 час

Париж се превръща в основна цел на хибридната война на Москва

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

България Преди 1 час

Тя е задържана за срок до 72 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Давид от Big Brother призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Edna.bg

Горска сватба за Гризлито от „Игри на волята“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Лудогорец махна Мота и няма да спре дотук, обяви кой ще води отбора

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори за Sesame Купа на България

Gong.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg

Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

Nova.bg