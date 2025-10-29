Мицотакис е с положителен тест за COVID-19

Г ръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис е дал положителна проба за COVID-19.

Новината съобщиха от кабинета му.

the Prime Minister of Greece @kmitsotakis, who tested positive for #Covid, is scheduled to attend a meeting while wearing a mask exposing others to a BSL-3 pathogen that has caused millions of deaths/long term health complications, the sociopathy is stronghttps://t.co/XQjMn4kNSU — Natamas (@s4nuy3) October 29, 2025

Според официални представители, Мицотакис има много леки симптоми и от тази сутрин е в офиса си, съобщи в. „Катимерини“.

Той ще участва чрез видеоконферентна връзка в заседанието на кабинета, насрочено за обяд, и ще присъства на събитието в Министерството на отбраната, както е планирано, носейки защитна маска, тъй като то ще се проведе на открито, заявиха източниците.

COVID-19 е инфекциозно заболяване, причинено от вируса SARS-CoV-2, нов коронавирус. За първи път идентифицирано през декември 2019 г. в Ухан, Китай, заболяването бързо се разпространи в световен мащаб, което доведе до световна пандемия.

Симптомите на COVID-19 са изключително променливи, вариращи от леки респираторни проблеми до тежко заболяване.

Честите симптоми включват:

висока температура,

кашлица,

умора,

загуба на вкус или обоняние и

задух.

Вирусът се разпространява предимно чрез дихателни капчици, отделени, когато заразен човек кашля, киха или говори, а при определени условия може да се предава и по въздушно-капков път.

Първоначалното огнище в Ухан бързо ескалира, като случаи се появиха в множество страни в началото на 2020 г.

През март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) официално обяви COVID-19 за пандемия, подчертавайки широкото му глобално предаване и сериозно въздействие. В отговор правителствата по света приложиха безпрецедентни мерки за обществено здраве, включително национални локдауни, ограничения за пътуване, насоки за социално дистанциране и задължително носене на маски, целящи да ограничат разпространението на вируса и да предотвратят претоварване на здравните системи.

Пандемията оказа дълбоко въздействие върху почти всеки аспект от човешкия живот. Здравните системи бяха изправени пред огромен натиск, икономиките претърпяха значителни спадове, а социалните взаимодействия, образованието и работната среда бяха драстично променени. В резултат на изключителни научни усилия, множество високоефективни ваксини бяха разработени, тествани и приложени в рамките на една година, процес, който обикновено отнема много години.

Наред с кампаниите за ваксинация, разработването на антивирусни лечения и подобрените протоколи за интензивно лечение изиграха решаваща роля в управлението на болестта.

Ключови аспекти на пандемията включваха появата на множество вирусни варианти, като Алфа, Делта и Омикрон, всеки от които представяше различни профили на предаваемост и тежест, което наложи постоянни корекции на стратегиите за обществено здраве.

Феноменът „дълъг COVID“, при който индивиди изпитват продължителни симптоми в продължение на седмици или месеци след остра инфекция, също се превърна в сериозен проблем.