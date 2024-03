Имат ли все още проблем "Оскар"-ите с остаряването на жените през 2024 г.?

Х оливуд винаги е имал проблем с остаряването - отразено в това кой какво печели на големите награди. В продължение на десетилетия има разлика във възрастта между печелещите "Оскар" актьори и актриси, като ветераните мъже са почитани, докато при жените обикновено по-младите обират статуетките.

През последните години се говори много за промяна в индустрията – но случва ли се в действителност?

Винаги е имало разлика между средната възраст на жените победители и мъжете победители.

Въпреки това, след резултатите от последните церемонии – звездите Мишел Йео (сега на 61) и Джейми Лий Къртис (сега на 65) през 2023 г. – средната разлика във възрастта се обърна за първи път миналата година.

Какво се случва, ако погледнете миналите години?

Графиката по-горе показва средната възраст през 10-годишни периоди, за да покаже кога се появяват тенденциите, но като се вземат предвид отделните години, разликата често е още по-голяма.

През 2000 г. например разликата във възрастта между тогавашната 25-годишна Хилари Суонк (най-добра актриса) и 24-годишната Анджелина Джоли (най-добра поддържаща актриса) беше малка. Но в еквивалентните мъжки категории разликата беше почти 30 години - между Кевин Спейси (40 по това време, най-добър актьор) и Майкъл Кейн (тогава 67, най-добър поддържащ актьор). Това означава, че през същата година средната разлика във възрастта е била 29 години както при мъжете, така и при жените.

През 2013 г. средната възрастова разлика беше 29,5 години, като Дженифър Лорънс (22 по това време) и Ан Хатауей (30) спечелиха наградите за актриси, а Даниел Дей-Луис (55) и Кристоф Валц (56) взеха трофеите за мъжете.

Това не означава, че понякога не се случва обратното. През 1990 г. разликата във възрастта на актьорите е била 29 години, но този път средната стойност за жените е по-голяма. Победителите? Даниел Дей-Луис и Дензъл Уошингтън (тогава на 32 и 35 години); Бренда Фрикър (45) и Джесика Тенди (80) - за изпълнението ѝ в "Шофирането на мис Дейзи".

За 95 години от Оскарите това е единственият път, когато средната възраст на жените е била с повече от 20 години по-голяма от средната възраст на мъжете - нещо, което се е случвало 14 пъти.

Може би не е изненадващо, че почитането на по-възрастни мъже и по-млади жени беше особено разпространено през 90-те и 2000-те години; през 20-те години от 1990 до 2009 г. средната възраст на жените победители е била по-висока от тази на мъжете победители само в три случая.

Но през последните 10 години е имало пет години, когато средната възраст на жените е била по-висока, и пет години, когато средната възраст на мъжете е била по-висока.

Равенство!

Твърде рано е да се каже със сигурност, че Холивуд е завъртял ъгъла - но данните определено обещават след години на разговори за необходимостта от подобряване и разнообразяване на ролите на жени от всички възрасти на екрана.

„През 60-те никога не съм виждал друга жена“

Джоди Фостър е само на 12, когато противоречиво играе ролята на проститутка заедно с Робърт де Ниро в „Шофьор на такси“ на Мартин Скорсезе през 1976 г. – филмът, който носи на звездата първата ѝ номинация за „Оскар“ за най-добра актриса в поддържаща роля на 14 и я прави една от най-младите номинирани досега.

Тя спечели два пъти наградата на Академията за най-добра актриса през 1989 и 1992 г. - и двете преди да навърши 30 - и сега, повече от 30 години по-късно, отново е кандидат за най-добра поддържаща актриса за представянето ѝ в "Nyad". Филмът е с участието на Анет Бенинг (номинирана за най-добра актриса) като плувкинята Даяна Ниад, която на 60 години решава да се опита отново да преплува разстоянието от Куба до Флорида, което ѝ се изплъзна в младостта й, и Фостър като неин приятел и треньор Бони Стол.

61-годишната Фостър казва, че индустрията е извървяла „дълъг път“, откакто тя е започнала да се снима в реклами като дете през 60-те години на миналия век.

„В бизнеса съм от 58 години“, казва тя пред Sky News. „Когато за първи път започнах през 60-те години, не бях виждала друга жена... понякога беше дамата, която играеше майка ми, или понякога гримьорка, но в по-голямата си част наистина беше просто една изцяло мъжка среда.

„Това се промени, малко по малко, с навлизането на жени техници и жени продуценти и сега, съвсем наскоро за Съединените щати, жени режисьори. Това беше последният бастион на промяната, където сега имаме повече жени режисьори. .. Виждал съм тази промяна със сигурност."

Наскоро актрисата беше видяна в последния сезон на хитовия сериал "True Detective", в който тя играе ролята на полицейски началник заедно с Кали Рейс като държавен полицай, разследващ мистериозни изчезвания от изследователска станция в Аляска.

След като "играх силни жени през целия си живот", Фостър казва, че това, което се е променило за жените на екрана, е начинът, по който се развиват героите. „Светът на сложността не винаги е бил запазен за жените. Ние бяхме „майката на...“, „сестрата на…“, „проститутката“, нали знаете. Отне много работа на жените, за да изграждат женски герои в индустрията с течение на времето."

„Не ни плащате толкова много, но все още имаме известно влияние“

Британската актриса Оливия Колман, която спечели "Оскар" за най-добра актриса през 2019 г. за ролята си на кралица Ан във филма "Фаворитът" и в момента може да бъде видяна в мистериозната комедия "Wicked Little Letters", казва, че нещата се подобряват, но все още има път да се върви, когато става дума за роли и заплащане.

„Нека се борим за това пътуване“, казва тя пред Sky News. „Повече от половината население на света са жени. Интересуваме се да видим себе си отразени в истории, както всички хора – откъдето и да сте, искате да видите себе си отразени в история."

„Още страхотни роли – и не само за Мерил Стрийп“

Филмовият критик Анна Смит, съ-водеща на подкаста "Girls On Film", казва, че в миналото Холивуд е избирал по-млади жени заедно с по-възрастни мъже звезди.

„Докато можеш да бъдеш секси Джордж Клуни, когато остарееш, жените – дори на 40 години – могат да се затруднят да си намерят работа. Познавам някои актриси, които казват, че когато достигнат определена възраст, има няколко десетилетия, в които са малко блокирани защото те или играят ролята на майка, или трябва да изчакат и да играят ролята на баба. Няма толкова роли за жени от всички възрасти, колкото би трябвало да има - и когато се случат, понякога по-старите роли, те могат да бъдат много клиширани."

Въпреки това, Смит смята, че макар да има още работа за изравняване на условията, определено има промяна през последното десетилетие - и особено след възхода на движенията #MeToo и Time's Up.

„Виждаме повече страхотни роли за по-възрастни актриси и разнообразие – не само Мерил Стрийп, знаете, има малко повече за всеки. Погледнете Франсис Макдорманд ... тя дава чудесен пример и бе страхотно да видя това да бъде признато на Оскарите и много други церемонии."

И така, какво трябва да се направи?

„Мисля, че трябва да има повече инвестиции в независимото кино, както и хора, които следят холивудската машина“, казва Смит. „Мисля, че всеки, който работи в областта на разнообразието в големи студия, има истинско влияние и потенциал да направи промяна."

„Колкото повече хора от различни възрасти, етноси и произход, които работят във филми и поддържат отворен ум и предизвикват собствените си пристрастия, толкова по-интересни и сложни по-възрастни герои получаваме. Но също така бих искал да видя хората да съдят жените по-малко. Мисля, че все още има истински проблем в Холивуд, където някои жени се чувстват притиснати да направят козметична процедура на определена възраст, за да се съобразят с някакви нереалистични стандарти за красота.

„Мисля, че това е проблем, който се надяваме да изчезне бързо, защото виждаме хора като Джейми Лий Къртис и тя изглежда като обикновена жена на нейната възраст, което е невероятно. Бих искала да видя повече от това.“

Сега "Оскар"-ите просто трябва да продължат да позволява на жените да остаряват на екрана, грациозно или по друг начин - точно както мъжете.