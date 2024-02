Зендая, Брендън Фрейзър и Мишел Йео ще връчват статуетки на "Оскар"-ите

О рганизаторите на церемонията за наградите "Оскар" разкриха първата група от звезди, които ще връчват статуетки на 10 март, предаде ДПА.

Звездата от филма "Дюн" Зендая ще се присъедини към носителя на приза Ал Пачино и трикратно номинираната Мишел Пфайфър, за да се включат в най-голямата вечер в шоубизнеса в "Долби тиътър" в Лос Анджелис.

Статуетки ще връчват също четирима от отличените за актьорско майсторство миналата година: Брендън Фрейзър от "Кит" и Мишел Йео, Ки Хи Куан и Джейми Лий Къртис от "Всичко навсякъде наведнъж".

Към звездите ще се присъединят носителите на "Оскар" Махершала Али, Никълъс Кейдж, Джесика Ланг, Лупита Нионго, Сам Рокуел и Матю Макконъхи, съобщиха изпълнителните продуценти на церемонията Радж Капур, Моли Макниърни и Кейти Мълън.

Преди церемонията, която за четвърти път ще бъде водена от Джими Кимъл, към състава на водещите ще бъдат добавени още знаменитости.

