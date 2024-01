Фенове се възмутиха от номинирането на Кен за "Оскар", но не и на Барби

Н ито режисьорката на "Барби" Грета Гъруиг, нито Марго Роби, която играе емблематичната кукла, бяха номинирани за "Оскар", за разлика от Райън Гослинг в ролята на Кен, което предизвика вълна от недоволство и дори гняв в САЩ, съобщават Асошиейтед прес и АФП.

Иронията на ситуацията, предвид темите, които филмът нищи, беше изтъкната от много интернет потребители. Мнозина видяха, че спрямо "Барби" действа същият патриархат, който беше пародиран.

"Да номинираш Кен, но не и Барби, е буквално сюжетът на филма", каза писателят Брад Мелцър в социалната мрежа Екс (бивш Туитър) по повод номинацията на Райън Гослинг за "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля. Защото "Барби" - най-касовият филм на 2023 г., имаше за цел да бъде стряскаща сатира за трудностите, пред които са изправени жените, за да бъдат признати талантите им.

Подобно мнение в шоуто си изрази и комикът Джими Кимъл, който за четвърти път ще бъде водещ на церемонията за наградите "Оскар".

И режисьорката на "Барби" Грета Гъруиг, и изпълнителката на главната роля Марго Роби вече получиха множество номинации и награди в Холивуд и присъствието им в списъка за "Оскар" беше очаквано.

Въпреки това, макар че "Барби" получи осем номинации, включително във водещата категория за най-добър филм, отсъствието на Грета Гъруиг и Марго Роби от категориите за най-добър режисьор и най-добра актриса разочарова както феновете, така и членовете на актьорския състав.

Номинираният за ролята на "Кен" Райън Гослинг беше един от първите, изразили своето неразбиране.

"За мен е изключителна чест да бъда номиниран, но няма Кен без Барби и няма "Барби" без Грета Гъруиг и Марго Роби - двете жени, които имат най-голям приноси за този исторически филм", каза актьорът в изявление. "Без техния талант, хъс и гениалност никой от участниците във филма не би получил признание. Да кажа, че съм разочарован, че те не са посочени в съответните категории, би било евфемизъм", допълни Гослинг.

До сряда отзвукът вече беше преминал в политическата сфера. Хилари Клинтън написа в социалната мрежа Екс (бивш Туитър): "Грета и Марго, може и да боли да спечелиш бокс-офиса, но не и да вземеш златото, но милионите ви фенове ви обичат. #ХилариБарби", отбелязва Асошиейтед прес.

"You do think, ‘How do you get nominated for best picture but not best director and not best actress?’ It happens and I’m sorry it happened to them because it’s obviously one of the most successful and beloved movies," said Michelle Yeoh about #Barbie https://t.co/wvwTxtJYkk