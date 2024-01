В ъв вторник 81-годишният режисьор Мартин Скорсезе стана най-номинираният жив режисьор в историята на "Оскар"-ите. Скорсезе изостава само от Уилям Уайлър, който държи рекорда с 12 номинации, според Академията за филмово изкуство и наука. Уайлър умира през 1981 г. на 79-годишна възраст.

"Дълбоко удовлетворяващо е да получа това признание от Академията както за мен, така и за толкова много от моите сътрудници в "Убийците на цветната луна". Беше забележително преживяване да направя този филм, да работя заедно с общността на Осейдж, за да разкажа историята на една истинска американска трагедия, скрита в сянката на официалната култура твърде дълго време", казва Скорсезе в изявление.

"Съжалявам само, че Роби Робъртсън не доживя да види признанието на работата си - дългогодишното ни приятелство и нарастващото съзнание на Роби за собственото му индианско наследство изиграха решаваща роля в желанието ми да пусна този филм на екран", добавя той за композитора на филма, който умира два месеца преди премиерата му на 80-годишна възраст.

Martin Scorsese is the most #Oscar nominated living director of all time. pic.twitter.com/d9ieeqlkgA

Скорсезе изпревари друга холивудска легенда Стивън Спилбърг в броя на номинациите си за най-добър режисьор, като с работата си по "Убийци на цветната луна" увеличи броя на номинациите си на 10. Филмът се бори за общо 10 награди "Оскар" тази година, включително за най-добър филм.

При победа Скорсезе ще спечели втората си статуетка "Оскар", след като преди това бе удостоен с наградата за най-добър режисьор за филма "От другата страна" (2006).

Той се изправя срещу Жюстин Триет ("Анатомия на едно падение"), Кристофър Нолан ("Опенхаймер"), Йоргос Лантимос ("Клети създания") и Джонатан Глейзър ("Зона на интерес").

Сред актьорските номинации за "Убийците на цветната луна" са една за Лили Гладстон в категорията за най-добра актриса и ветеранът Робърт де Ниро, който е в категорията за най-добър поддържащ актьор.

37-годишната Гладстон също влезе в историята като първата индианска актриса, номинирана за "Оскар". Тя е четвъртата актриса от коренното население, която някога е печелила номинация в тази категория.

Lily Gladstone, a star of the Martin Scorsese epic “Killers of the Flower Moon,” was nominated for the best actress Oscar on Tuesday, making her the first Native American person to contend for a competitive acting Academy Award. https://t.co/Ux8X1q6SEV pic.twitter.com/v4lJiI73R5