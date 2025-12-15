Любопитно

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Рок звездите и супермоделите често са се срещали на любовния подиум, като емблематичните двойки включват Мик Джагър и Джери Хол, Дейвид Бауи и Иман, Били Джоел и Кристи Бринкли, Кийт Ричардс и Пати Хансен, както и Саймън льо Бон и Ясмин льо Бон

15 декември 2025, 13:19
Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели
Р окендролът и модният подиум винаги са били свързани от магнетично привличане. От дивите и бляскави съюзи през 70-те и 80-те години до днешните по-спокойни и здраво стъпили на земята двойки, рок звездите и моделите отдавна съжителстват в рая на поп културата. Често моделите се превръщат в музи за своите рок партньори – за тях се пишат песни, появяват се на обложки на албуми и участват в музикални видеоклипове.

Както Дейвид Бауи, който се ожени за супермодела Иман, веднъж каза: „Човек би си помислил, че бракът на рок звезда със супермодел е едно от най-великите неща на света. Така е.“

От дългогодишни партньорства до връзки, които не устояват на времето – HELLO! разглежда някои от най-запомнящите се двойки между рок звезди и супермодели. Вижте ги в нашата ГАЛЕРИЯ:

Рокендрол Моден подиум Рок звезди Супермодели Връзки Бракове Поп култура Музи
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

