Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Р окендролът и модният подиум винаги са били свързани от магнетично привличане. От дивите и бляскави съюзи през 70-те и 80-те години до днешните по-спокойни и здраво стъпили на земята двойки, рок звездите и моделите отдавна съжителстват в рая на поп културата. Често моделите се превръщат в музи за своите рок партньори – за тях се пишат песни, появяват се на обложки на албуми и участват в музикални видеоклипове.

Както Дейвид Бауи, който се ожени за супермодела Иман, веднъж каза: „Човек би си помислил, че бракът на рок звезда със супермодел е едно от най-великите неща на света. Така е.“

От дългогодишни партньорства до връзки, които не устояват на времето – HELLO! разглежда някои от най-запомнящите се двойки между рок звезди и супермодели. Вижте ги в нашата ГАЛЕРИЯ: